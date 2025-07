Wo und wann am Donnerstag Gewitter sowie Unwetter drohen

Die Kaltfront, die sich gerade von Nordwesten her nähert, schiebt sich aktuell gerade unter die in den letzten Tagen aufgewärmte Luft. Dies löst den oben beschriebenen Effekt aus und deshalb ist der Donnerstag von Gewittern durchzogen. (leo)

Hitzewellen werden in der Schweiz sehr häufig durch heftige Gewitter durchzogen oder abgelöst. Warum ist das so? Der Grund liegt darin, dass bei einem Temperatursturz, wie wir ihn gerade erleben, warme Luft aus Bodennähe schnell in höhere Schichten der Atmosphäre aufsteigt. Dabei kühlt sie sich ab, das darin gespeicherte Wasser kondensiert und es bilden sich gewaltige Gewitterwolken.

Für 17 Uhr strömen von Nordwesten her weitere Gewitter in die Schweiz, auch hier dürfte sich ein Grossteil davon über dem Kanton Schaffhausen entladen. Für die Nacht auf Freitag sind weitere Gewitter für die Alpennordseite über den Kantonen Uri, Schwyz, Glarus, St. Gallen und Graubünden angesagt. Diese erreichen um 8 Uhr Morgens schliesslich Chur.

So klang Beatrice Eglis Schweizer Hymne vor dem EM-Eröffnungsspiel in Basel

Sicherheitslage der Schweiz wird jedes Jahr schlechter – NDB informiert

Der unberechenbare US-Präsident wirkt global destabilisierend, russische und chinesische Spionen sind in der Schweiz äusserst aktiv und die grösste Terrorgefahr geht von online radikalisierten Jugendlichen aus: Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem neusten Lagebericht des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB).

Die Terrorbedrohung in der Schweiz ist gemäss dem Nachrichtendienst des Bundes (NDB) weiterhin erhöht. Am realistischsten seien mit einfachen Mitteln verübte Gewalttaten von Einzelpersonen oder Kleingruppen, schreibt der NDB in seinem am Mittwoch veröffentlichten Lagebericht 2025.