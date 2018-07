Blaulicht

Britischer Basejumper stürzt im Lauterbrunnental in den Tod

Ein 38-jähriger Brite ist am Mittwoch beim Basejumpen in Lauterbrunnen ums Leben gekommen. Der Mann war von der Absprungstelle «La Mousse» gestartet und kurz darauf aus noch ungeklärten Gründen in Schwierigkeiten geraten.

Der Basejumper stürzte zu Boden. Einsatzkräfte konnten den Mann rasch lokalisieren. Eine Notärztin konnte jedoch nur noch den Tod des Briten feststellen, wie die regionale Staatsanwaltschaft Oberland und die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilten.

Die Kantonspolizei hat Untersuchungen zum Unfall aufgenommen. Das Lauterbrunnental mit seinen senkrechten Felswänden ist bei Basejumpern beliebt und weltweit bekannt. Immer wieder kommt es aber auch zu Unfällen mit Todesopfern. (sda)

