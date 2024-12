Bild: Shutterstock

Down by Law

Bei mir wurde eingebrochen – wer zahlt?

Winterzeit ist Einbruchszeit. Wer versichert ist, bekommt den finanziellen Schaden zumindest teilweise ersetzt. Bei den möglichen psychischen Folgen ist die Sache komplizierter.

Vera Beutler / lex4you by TCS Folge mir

Mehr «Blogs»

Seit der coronabedingten Baisse steigt die Zahl der Einbruchdiebstähle wieder kräftig an. Waren die Einbrecher erfolgreich, ersetzt die Hausratversicherung nicht nur den Wert der gestohlenen Dinge, sondern kann auch Reparaturkosten übernehmen. Wie so oft liegt aber der Teufel im Detail.

«Falls du nach einem Einbruch mal auf gut Glück versuchen möchtest, bei der Versicherung einen Fantasiebetrag einzugeben: Ist nicht zu empfehlen.»

Strafanzeige erstatten

Das erste, was du nach einem Einbruch machen solltest, ist die Polizei zu informieren und möglichst nichts anzufassen oder gar aufzuräumen. Die Polizei wird dich dann orientieren, wie du eine Anzeige erstatten kannst. Die Anzeige ist unter anderem deswegen wichtig, weil die Hausratversicherung deinen Fall nur so bearbeiten kann.

Contentpartnerschaft mit TCS / lex4you.ch Contentpartnerschaft mit TCS Rechtsschutz und seiner interaktiven Rechtsauskunftsplattform lex4you.ch. Die Fragen stammen direkt aus dem Alltag von Rechtsschutzversicherten – kompetent beantwortet von der Juristin und Leiterin von lex4you.ch, Vera Beutler. Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt. Dieser Blog ist eineund seiner interaktiven. Die Fragen stammen direkt aus dem Alltag von Rechtsschutzversicherten – kompetent beantwortet von der Juristin und Leiterin von lex4you.ch,. Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Die Hausratversicherung ist zwar mit einigen hier nicht interessierenden Ausnahmen nicht obligatorisch, aber doch eine in der Schweizer Bevölkerung sehr beliebte Versicherung. Sie funktioniert meist gleich: In der Regel erstattet die Hausratversicherung nach Abzug des Selbstbehalts den Neuwert der gestohlenen Sachen. Hast du allerdings eine (günstigere) Zeitwertversicherung abgeschlossen, musst du bei der Wiederbeschaffung in aller Regel draufzahlen. Dasselbe kann für Dinge gelten, welche offensichtlich nicht im täglichen Gebrauch sind, so etwa im Estrich oder Keller gelagerte Gegenstände.

Deckungssumme überprüfen

Eine weitere Einschränkung ergibt sich aus der Versicherungssumme. Unabhängig von dem tatsächlichen Wert des Hausrats erstattet die Hausratversicherung maximal die in der Police festgelegte Deckungssumme. Es lohnt sich, diese ab und zu zu überprüfen und sie allenfalls zu erhöhen oder über eine zusätzliche Wertsachenversicherung nachzudenken.

Auch Bargeld ist versichert. Hier gilt, dass die versicherte Summe begrenzt ist. Falls du nach einem Einbruch mal auf gut Glück versuchen möchtest, bei der Versicherung einen Fantasiebetrag einzugeben: Ist nicht zu empfehlen. Denn bei einem aufgedeckten Versicherungsbetrug drohen empfindliche Strafen.

Versicherung zahlt nicht immer

Unheil droht auch, wenn du vergessen hast, die Fenster zu verschliessen und die Türen zu verriegeln. Denn konnten die Einbrecher ohne Gewalt oder Dietrich in deine Wohnung spazieren, wird dich die Versicherung wahrscheinlich auf deine Schadenminderungspflicht hinweisen und nicht zahlen. Umgekehrt kann die Versicherung die Versicherungssumme erhöhen oder die Prämie senken, wenn du Massnahmen gegen einen Diebstahl ergriffen hast. So kann sie es etwa honorieren, wenn du über eine Alarmanlage verfügst oder wenn du deinen Schmuck und dein Bargeld in einem Tresor aufbewahrst. Du kannst übrigens auch unabhängig davon, ob du bereits Einbruchsopfer wurdest, die Polizei kontaktieren. Diese bietet Beratungen zu Präventionsmassnahmen an.

Als Mieter musst du Einbruchschäden am Gebäude, also etwa eingeschlagene Scheiben oder aufgebrochene Türen, deiner Vermieterin sofort melden. Diese beziehungsweise deren Versicherung muss den Schaden in der Regel übernehmen. Als Eigentümerin kannst du diese Schäden deiner Hausratversicherung melden. Hier übernimmt die Hausratversicherung die Schäden meist jedoch nur dann, wenn nicht eine andere Versicherung wie etwa die Gebäudeversicherung zahlt.

Einbruchsopfer sind keine «Opfer»

Nun jedoch noch zu einem Schaden, der sich nicht so einfach ersetzen lässt: Wie zahlreiche Studien wenig überraschend zeigen, leben viele von einem Einbruch betroffene Menschen danach in Angst. Leistungen der Opferhilfe wirst du deswegen nicht erhalten, denn das Opferhilfegesetz ist auf blosse Einbruchdiebstähle nicht anwendbar. Teilweise übernehmen hingegen Hausratversicherungen Kosten für psychologische Beratungen nach einem Einbruch.