«Ich gehöre zur Risikogruppe. Kann ich den Hotelgutschein verlängern?»



«Ich gehöre zur Risikogruppe. Kann ich den Hotelgutschein verlängern?»

Karin (30): «Ich gehöre zur Risikogruppe und kann nicht reisen. Ich habe aber einen Hotelgutschein, der im September verfällt. Habe ich eine Chance auf Verlängerung?»

Ja, das Hotel muss dir den Gutschein unabhängig von Corona verlängern. Du musst auch nicht begründen, warum du die Gültigkeit deines Hotelgutscheins verlängern möchtest.

Auf Geschenkgutscheinen wie auf deinem steht oft ein «Ablaufdatum». Massgebend ist aber das Schweizer Obligationenrecht (OR). Will das Hotel deinen Gutschein nicht verlängern, machst du die Verantwortlichen auf den Artikel 127 OR aufmerksam. Dort steht, dass die Verjährungsfrist von Forderungen generell zehn Jahre beträgt.

Schalten die Hotelverantwortlichen auf stur, musst du sie auf den Artikel 129 OR mit dem Titel «Unabänderlichkeit der Fristen» aufmerksam machen: «Die in diesem Titel aufgestellten Verjährungsfristen können durch Verfügung der Beteiligten nicht abgeändert werden.»

Gestützt auf das OR kommen Gerichte immer wieder zum Schluss, dass kürzere Gültigkeitsfristen auf Gutscheinen ungültig sind.

Warum denn kürzere Gültigkeitsfristen als zehn Jahre?

Auf Gutscheinen stehen dennoch kürzere Fristen als die zehn Jahre. Ein simpler Grund ist ganz einfach, dass nicht eingelöste Gutscheine für Hotels und andere Anbieter ein gutes Geschäft sind. Die Anbieter verdienen also mit der Unwissenheit von Kunden oder mit Kunden, die nicht auf ihr Recht bestehen, gutes Geld.

Steht auf dem Gutschein ein Betrag in Franken oder in einer anderen Währung, muss der Gutscheininhaber die Differenz bezahlen, falls das Hotelzimmer in der Zwischenzeit teurer ist. Das kann besonders der Fall sein, wenn der Betrag für eine Übernachtung während der Hochsaison nicht reicht.

Die Verlängerung der Gültigkeitsfrist eines Gutscheins ist bis zu zehn Jahren ist also keine Frageder Kulanz, wie Anbieter das gerne darstellen, sondern ganz einfach geltendes Recht.

