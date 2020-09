Blogs

Sektenblog

Bei den Coronaprotesten zeigen Esoteriker ihre braune Schlagseite



bild: keystone

Sektenblog

Warum es nicht überrascht, dass eine Heilpraktikerin zum Sturm auf den Reichstag aufruft

Beim Berliner Sturm auf den Reichstag hetzte eine Heilpraktikerin die Demonstranten mit der Behauptung auf, Donald Trump sei soeben in Berlin gelandet und unterstütze den Protest.

Die Demonstrationen gegen die Corona-Massnahmen werden zur Hauptsache von Rechtsradikalen, Reichsbürgern, Impfkritikern, Anhängern der Alternativmedizin und Esoterikern organisiert und besucht. Es ist der Aufstand brauner Kreise, die die Pandemie nutzen wollen, um eine Revolution gegen das angeblich korrupte Establishment anzuzetteln.

Die Demonstration vom vergangenen Samstag in Berlin veranschaulicht die Sehnsucht der merkwürdigen Koalition nach einem politischen Umbruch. Symbolisch dafür war der Sturm der Demonstranten auf den Reichstag.

Eine Frau schrie von der Bühne: «Wir haben gewonnen. Wir holen uns hier und heute unser Hausrecht.» Kurz darauf stieg der Mob die Treppe zum Reichstag hoch. Herbeigeeilte Polizisten konnten ihn im letzten Moment am Eindringen ins geschichtsträchtige Gebäude hindern.

Der Berliner «Tagesspiegel» fand heraus, dass es sich bei der Aufwieglerin um die szenenbekannte Heilpraktikerin Tamara K. handelte. Weitere Recherchen zeigten, dass sie schon bei früheren Corona-Aktionen aktiv gewesen und als Rednerin aufgetreten war.

Der versuchte Sturm der rechten Massen (AfD und Reichsbürger) und Esoteriker - zu denen auch die meisten Impfkritiker gehören - auf den Reichstag erschütterte Deutschland. Für die Demonstranten war es das bisherige Highlight ihrer Aktionen.

Bild: keystone

Die Heilpraktikerin hat in den sozialen Netzwerken wiederholt Beiträge mit verschwörungstheoretischen und rechtsextremen Inhalten geteilt oder verbreitet. Aufgewiegelt hat Tamara K. die Demonstranten am vergangenen Samstag mit der Behauptung, US-Präsident Donald Trump sei soeben in Berlin gelandet.

Die Botschaft dahinter: Der mächtigste Mann der Welt unterstützt unseren Umsturz, er kommt uns zu Hilfe. Weiter schrie Tamara K. laut Tagesspiegel ins Mikrophon, sie müssten jetzt ein Zeichen setzen und Trump zeigen, dass «wir die Schnauze gestrichen voll haben». Sie würden heute Weltgeschichte schreiben, behauptete die Heilpraktikerin weiter.

Viele Esoteriker fühlen sich als geistige und spirituelle Nachfahren der Kelten und Germanen. Ihre Vorbilder sind die Druiden, die angeblich das universale spirituelle Wissen besassen. Diesen eifern die Esoteriker nach.

Nur: Auch wenn Trump selbst ein Verschwörungsmythiker ist, war er mitnichten nach Deutschland geflogen, um die Coronaleugner zu unterstützen. Bezeichnend ist, dass diese Kreise die Medien pauschal als Lügenpresse bezeichnen, die laufend Fake News verbreiteten würden. Sie selbst scheuen sich aber nicht, blindwütige Demonstranten mit krassen und offensichtlichen Lügen aufzuhetzen.

Für viele Verschwörungsideologen ist Trump der ominöse QAnon, also die unbekannte Machtfigur, die die Menschheit vor den angeblich geheimen Weltmächten retten will. (Q ist das Pseudonym des unbekannten Supermans, Anon steht für anonymous, also anonym.)

Trump, der Held der Demonstranten

Als ob Trump der Superman sei, der im Hintergrung den weltweiten Umsturz organisieren und die Menschheit erlösen würde. Eine im Netz gefeierte Idee, die an Verblendung und Ignoranz kaum zu überbieten ist. Zumal ihre Anhänger glauben, das verhasste Establishment würde systematisch Kinder foltern, töten und ihr Blut trinken, um gegen unter anderem gegen Corona geschützt zu sein.

Weshalb verbünden sich Naturheiler, Impfkritiker und radikale Esoteriker mit Rechtsradikalen und Neonazis? Es ist die politische Ideologie, die sie verbindet. Denn die Wurzeln der modernen Esoterik sind ebenfalls braun. Und die meisten Naturheiler und Impfkritiker haben eine esoterische Schlagseite.

Esoteriker sehen sich als Nachfahren der Kelten und Germanen

Viele Esoteriker fühlen sich als geistige und spirituelle Nachfahren der Kelten und Germanen. Ihre Vorbilder sind die Druiden, die angeblich das universale spirituelle Wissen besassen. Diesen eifern die Esoteriker nach.

Doch unsere heutige Kultur ist zu ihrem Leidwesen abendländisch, also jüdisch-christlich, und nicht mehr germanisch. Das stört sowohl die Rechtsextremen als auch die radikalen Esoteriker. Dass in ihrer verqueren historischen Analyse antisemitische Untertöne mitschwingen, liegt auf der Hand.

Kommt hinzu, dass in ihren Augen aktuell noch die Migranten die letzten Reste unserer germanischen Kultur zerstören. Da hilft nur noch der Sturm auf den Reichstag und der politische Umsturz. Die Coronapandemie ist in dieser Situation ein Geschenk des Himmels. Sie dient als willkommener Katalysator, um die ersehnte Revolution endlich effektvoll anzustossen zu können.

Sektenblog Abonnieren Abonnieren

Hugo Stamm Glaube, Gott oder Gesundbeter – nichts ist ihm heilig: Religions-Blogger und Sekten-Kenner Hugo Stamm befasst sich seit den Siebzigerjahren mit neureligiösen Bewegungen, Sekten, Esoterik, Okkultismus und Scharlatanerie. Er hält Vorträge, schreibt Bücher und berät Betroffene.

Mit seinem Blog bedient Hugo Stamm seit Jahren eine treue Leserschaft mit seinen kritischen Gedanken zu Religion und Seelenfängerei.



Du kannst Hugo Stamm auf Facebook und auf Twitter folgen.

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Angela Merkel in der Frittenbude Diese Rollschuh-Tänzerin performt über den Asphalt – und wird zum Social-Media-Star Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter