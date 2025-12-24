bild: shutterstock

Smart Gespart

Spare und glänze! Hier kannst du deine teuren Outfits mieten

Du suchst ein besonderes Cocktailkleid für die bevorstehende Silvesterparty oder das Neujahrsdinner? Dir fehlt die perfekte Handtasche zu deinem Abendkleid? Wir haben 5 Adressen, bei denen du von exklusiven Designer-Kleidern bis hin zu Accessoires dein Outfit mietest – und das zu einem Bruchteil der Kosten.

Irgendeine Party oder ein Fest steht immer an – sei es das Silvester-Galadinner, die Hochzeit der besten Freundin deiner Mutter, irgendeine Abschluss- oder Diplomfeier. Selbst ein runder Geburtstag kann zur Herausforderung werden. Und aus Gründen, die nur die Fashionindustrie kennt, trifft es sich immer, dass all die Abend-, Fest- und Cocktailkleider, die wir schon besitzen, partout nicht zum bevorstehenden Anlass passen. Ein neues Kleid muss her und mit ihm nicht selten neue Schuhe oder eine weitere Handtasche, die zum Kleid passt.

Das geht auf Dauer ins Geld und ist völlig unnötig. Wir zeigen 5 Shops, bei denen du Festmode in bester Qualität mietest. PS: Einer ist auch für Jungs dabei, falls für die Silvesterparty einen aussergewöhnlich chicen Anzug vonnöten ist.

Und falls du noch nicht überzeugt bist vom Konzept «mieten statt kaufen», gib dir diese 4 Pro-Argumente.

1. Du sparst ordentlich Knete und siehst top aus

Vom fancy Cocktailkleid bis zur Gala-Robe kannst du Kleider oder Accessoires für einen Bruchteil des Kaufpreises mieten. Ein Designerkleid für 50 statt 500 Franken – wer sagt dazu Nein?

2. Sag nein zum Kleiderschrank voller One-Hit-Wonder!

Wer mietet, hat ständig neue Looks ganz ohne Platzprobleme. Du trägst dein Outfit, gibst es zurück und mietest beim nächsten Anlass etwas anderes. Das spart Geld, Nerven und Stauraum.

3. Luxus testen ohne Loch im Portemonnaie

Einmal in ein Kleid schlüpfen, das sonst dein Monatslohn kostet? Geht! Mietmode ist perfekt, wenn du dich an teurere Marken oder ungewohnte Styles herantasten willst.

4. Keine Extra-Kosten für Reinigung

Die meisten Shops bieten die Reinigung inklusive an. Nach der Party schickst du das ganze Karsumpel einfach zurück, statt dich mit der Reinigung herumzuschlagen.

Und nun die 5 Shops im schnell durchlauf, damit du keine Zeit mehr verlierst und dir ein heisses Outfit sichern kannst.

Exklusive Anzüge für Männer

Zwar können Männer für gefühlt egal was immer wieder den gleichen Anzug anziehen. Doch falls es für die Silvesterparty oder die Hochzeit des besten Freundes etwas exklusiver sein soll, findest du online zig Shops für richtig stylische Smokings, Hochzeitsanzüge und Co., die die teuren Teile vermieten. Allerdings musst du bei den meisten vor Ort vorbeigehen. Anders beim Onlineshop Smartanzug: Hier kannst du den Smoking oder Trauzeugen-Anzug auch direkt online mieten

Peppermint mit exklusiven Stücken

Die Auswahl bei Peppermint ist klein und exklusiv, denn die Cocktail- und Abendkleider designt das Team selbst. Für jeweils vier Tage kannst du das Kleid deiner Wahl mieten und zahlst zwischen 69 und 99 Franken. Du bestellst online und erhältst das Kleid gratis per Post. Die Rücksendung und Reinigung sind im Preis inbegriffen.

Mit Storytellerdresses von der Party bis zur Hochzeit

Bei Storytellerdresses wählst du aus über 600 Kleidern eines für deinen grossen Auftritt aus: Die Auswahl reicht von Abendkleidern über Cocktailkleider bis zum Dirndl. Falls du bei der nächsten Silvesterparty deinen Zukünftigen kennenlernst, kannst du hier auch dein Hochzeitskleid mieten. Die Grössen reichen von 34 bis 46. Wer unsicher ist, kann die Stücke vorab im Showroom in Mettmenstetten (ZH) anprobieren.

Bei Sharely geht immer was

Auf der Sharing-Plattform Sharely kann jede und jeder seine Habseligkeiten verleihen. Mit etwas Glück findest du ein Abendkleid bei deiner Nachbarin oder die edle Handtasche im Quartier neben an. Ein Kleid findest du bereits ab 8 Franken pro Tag. Günstiger geht’s kaum. Einziger Nachteil: Du musst die Stücke abholen und wieder zurückbringen.

Extra-Offline-Tipp: Das smarte Mode-Abo bei «Teil dein Style»

Ein etwas anderes Konzept verfolgt der Berner Shop Teil dein Style: Hier musst du vorbeigehen, um dir Kleidung auszuleihen. Du kannst ein Abo ab 19 Franken pro Monat lösen und dafür monatlich ein Kleidungsstück ausleihen. Sechs Teile kosten 59 Franken pro Monat. Wer in der Region Bern wohn oder regelmässig nach Bern pendelt, sollte sich den Store auf jeden Fall genauer anschauen.

PS: Falls du über die Fest- und Feiertage wider allen Bekundungen finanziell über die Stränge schlägst, findest du hier alle Spartipps, die du ab Januar wieder beherzigen kannst.