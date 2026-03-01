wechselnd bewölkt10°
DE | FR
burger
Sport
Eismeister Zaugg

Eismeister Zaugg über das neue Logo vom EV Zug

KEYPIX - Der EVZ zeigt dem Publikum sein neues Logo waehrend der Meisterschaftspartie der National League zwischen dem EV Zug und dem HC Ambri Piotta, am Samstag, den 28. Februar 2026, in der OYM hall ...
Der EV Zug hat ab der nächsten Saison ein neues Logo.Bild: keystone
Eismeister Zaugg

Zugs neues Logo – ganz einfach langweilig

Zug präsentiert ein neues Logo. Es entspricht nicht der Dynamik und dem Image dieses exzellenten Hockey-Unternehmens.
01.03.2026, 14:4701.03.2026, 14:47
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Die offizielle Medienmitteilung tönt vielversprechend. «Der EVZ präsentiert seinen neuen Brand ab Saison 2026/27 – ein starkes Zeichen für Herkunft, Identität und Zukunft.»

Das neue Erscheinungsbild sei konsequent in den Klubfarben Blau und Weiss gehalten und rücke damit jene Identität in den Mittelpunkt, die den EVZ seit 1967 präge. In Farben, die für Kontinuität, Wiedererkennung und die starke Verbundenheit mit Stadt und Region Zug stehen. Nach dem zentralen Leitmotiv: «Erinnern, wo wir herkommen, aber trotzdem weiterentwickeln.»

Sogar eine externe Agentur war gemäss offizieller Medienmitteilung an der Entwicklung des Logos beteiligt. Besonders wichtig sei der Dialog mit dem Umfeld gewesen: Die Stimmen der Fans, Mitarbeitenden, Gönner, Sponsoren und Partner – also zentrale Anspruchsgruppen – seien aktiv in den Prozess einbezogen und gezielt gehört worden. Manager Patrick Lengwiler erklärt dazu: «Das Logo ist das Kleid des Klubs. Unser neuer Brand ist dynamisch, kraftvoll – und hat auch Ecken und Kanten.»

Nun denn: Alles Ansichtssache. Aber Hand aufs Herz: Dieses Logo ist ganz einfach langweilig. Furchtbar langweilig und eignet sich eher für eine diskrete Privatbank oder für das seriöse, nach neuesten sportwissenschaftlichen Erkenntnissen geschaffene Hochleistungssportzentrum OYM vor den Toren der Stadt. Der EV Zug ist ein dynamisches Hockeyunternehmen und dazu passt ja auch der Stier. Dieses Klubwappentier steht für all das, was Zug so faszinierend und erfolgreich macht, und steht erst noch in der Linie der Tradition und Heimatverbundenheit: Der Stierenmarkt im September ist Zugs wichtigstes kulturelles Ereignis. Ein traditionsreicher Viehmarkt und ein Volksfest, das seit 1897 zelebriert wird und rockt wie anderorts der Karneval. Ein Treffpunkt zwischen Stadt und Land und ein Stück gelebte Tradition.

Raphael Diaz (EVZ) im Spiel der Eishockey National League zwischen dem EV Zug, EVZ, und Fribourg-Gotteron, HCFG, am Dienstag, 24. Februar 2026 in der Oym Hall in Zug. (KEYSTONE/Philipp Schmidli)
Der Stier auf dem Logo wird verschwinden.Bild: keystone

Und nun also dieses furchtbar langweilige, mutlose Logo ohne Stier, ohne Ausstrahlung, ohne Dynamik, ohne Fantasie – und damit eigentlich im Gegensatz zu allen Qualitäten dieses Hockey-Unternehmens. Die Aussage von Patrick Lengwiler, das Logo sei dynamisch und kraftvoll und habe auch Ecken und Kanten, ist – sorry l'expression – nachgerade ein Witz.

Wie findest du das neue Logo?
An dieser Umfrage haben insgesamt 554 Personen teilgenommen

Kommt dazu: Der Stier wäre unverwechselbar. Kein anderer Klub hat dieses Wappentier und gibt es denn eine Kreatur, die besser zum Hockey passt als ein Stier? Nein, gibt es eigentlich nicht.

Mögen die Hockeygötter dafür sorgen, dass der EV Zug auf und neben dem Eis nie so langweilig, so saft-, mut- und kraftlos werden möge wie sein neues Logo. Hopp EVZ!

Eismeister Zaugg
Ein fliegender Stock und die Bedeutung des Videowürfels
Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
TV24 Logo 3plus Logo
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 13
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Despacito mit Eishockey-Spielern
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Die Super League ist «Fascht e Familie» und kein Netflix
Lausanne ist als letzter Vertreter im Europacup ausgeschieden. Die Schweizer Fussballklubs verlieren in Europa mehr und mehr den Anschluss. Das ist nicht tragisch – denn die Super League liefert uns feinste Unterhaltung.
Die Champions League ist der grosse Blockbuster. Netflix. Ein Kassenschlager.
Zur Story