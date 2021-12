Welche Kanadierin ist besser integriert? – Du entscheidest!

Du bist an einer Party. Der Gastgeber spricht einen Toast aus und schenkt dir ein Glas ein. Du ...

... trinkst. ... stösst mit denjenigen an, die am nächsten bei dir stehen. ... stösst mit allen an. ... stösst mit allen an und schaust ihnen dabei tief in die Augen. ... stösst mit allen an, schaust ihnen dabei tief in die Augen und sagst ihren Namen.