Renault Arkana: Ausgefallenes Design und ungeahnte Möglichkeiten. Bild: Renault

Watts on

Wir haben den Renault Arkana Full Hybrid getestet – ein echtes Multitalent!

Renault hat seine SUV-Linie modernisiert und um das SUV-Coupé Arkana erweitert. Seine markante Silhouette wirkt dynamisch, und es gibt ihn auch als Hybridmodell in der Version E-Tech. Das Angebot mag verwundern, steckt aber wider Erwarten voller positiver Überraschungen.

Jerome Marchon Folge mir

Als Renault den Arkana auf den Markt brachte, wirkte dies auf den ersten Blick wie ein verzweifelter Versuch, das SUV-Angebot aufzupeppen. Man wollte vom Hype um den Captur profitieren und die einbrechenden Verkaufszahlen der Modelle Kadjar und Koleos auffangen, bis deren Nachfolger, der Austral, verfügbar war.

In diesem Segment und in dieser Preisklasse gibt es nur wenige SUV-Coupés. Bild: Renault

Renault wählte daher aus dem Katalog seiner koreanischen Konzerntochter Samsung den XM3 aus, passte ihn an den französischen Markt an und benannte ihn in Arkana um. Eine merkwürdige Wahl, zumal die SUV-Coupés eigentlich eher fest in den deutschen Oberklasse-Segmenten verankert sind (BMW X4, Mercedes-Benz GLC Coupé, Audi Q3/Q5 Sportback). Was soll man dazu sagen?

Schaut gut aus

SUV-Coupés sind in der Automobilwelt, gelinde gesagt, umstritten. Das gilt sowohl für die Optik – über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten – als auch für das Raumangebot, das oft durch die flache Dachlinie beeinträchtigt wird. In technischer Hinsicht beruht der Arkana auf der Fahrzeugbasis des Captur, dem Stadt-SUV der Marke. Zugegeben, er ist ein echter Hingucker und wirkt wuchtiger, als er tatsächlich ist. Dieser Eindruck wird durch seine aggressive Fahrzeugfront und das bullige Heck mit einer Bodenfreiheit von 20 cm noch verstärkt.

Eine dynamische Linienführung in eher sportlich-schickem Gewand. Bild: Renault

Im Innenraum zeigt sich die Verwandtschaft mit dem Captur. Die Innenausstattung ist absolut identisch, inklusive digitaler Instrumente und einem zentralen 9,3-Zoll-Tablet. Im Innenraum ist ausreichend Platz für fünf Insassen vorhanden. Anders als erwartet, passen auch über 1,80 m grosse Mitfahrer auf die Rückbank und stossen trotz der Dachlinie nicht an den Dachhimmel. Das Ladevolumen des Kofferraums wird wegen der unter dem Fahrzeugboden eingebauten Antriebsbatterie auf 480 l reduziert, kann allerdings auf 1263 l vergrössert werden.

Funktionaler und sehr hochwertiger Innenraum. Bild: Renault

Für die Testfahrt stand uns ein Fahrzeug mit der Topausstattung «E-Tech Engineered» zur Verfügung. Die Kombination aus Leder, Stoff und Dekorelementen in Carbon-Optik wird durch goldene Zierleisten und Nähte unterstrichen, die dem Ganzen einen sportlich-schicken Stil verleihen. Die Montage, die Materialqualität und die Verarbeitung sind absolut einwandfrei.

Leistungsfähiger Antrieb

Der Arkana E-Tech hat den Full-Hybrid-Antrieb von Renault (nicht an einer Ladestation aufladbar) unter der Motorhaube. Er besteht aus einem 1,6-Liter-Verbrennungsmotor mit 94 PS, der von einem Starter-Generator mit 15 kW und einem Elektromotor mit 36 kW und 205 Nm Drehmoment unterstützt wird. Beide werden von einer 1,2-kWh-Batterie gespeist. Die Gesamtleistung von 143 PS wird über ein spezielles Klauengetriebe mit vier Gängen für den Verbrennungsmotor und zwei Gängen für den Elektromotor nur auf die Vorderräder übertragen.

Unter der Motorhaube sitzt der Vollhybridantrieb «E-Tech Hybrid» mit 143 PS. Bild: Renault

Am Steuer geniesst man das ausgezeichnete Fahrverhalten des Arkana, man fühlt sich unter allen Umständen sicher und hat Spass am Fahren. Die Lenkung ist präzise und die ziemlich stramme Federung fängt die Karosseriebewegungen gut auf, ohne die Passagiere zu strapazieren. Von echter Sportlichkeit kann jedoch keine Rede sein. Der komplexe Antriebsstrang sorgt für eine sehr ordentliche Leistung, vor allem bei der Beschleunigung im Elektromodus.

Die Lade- und Entladezyklen der Batterie sind kurz (oder sogar sehr kurz dank des B-Modus, der die Rekuperation erhöht), sodass über 80 % der Mischfahrten rein elektrisch zurückgelegt werden. Mit einer speziellen Taste kann der Elektroantrieb sogar forciert werden, solange die Batterie genügend Elektronen enthält.

Komfort und Fahrspass. Bild: Renault

Das Klauengetriebe schaltet bei geringer Last sanft in die Gänge. Beim Wechsel zwischen Verbrennungsmotor und Elektroantrieb ruckelt es zwar ein wenig, was im Fahrmodus «Sport» deutlicher zu spüren ist, aber das ist kein Grund zur Beanstandung.

Beim Verbrauch ist der Arkana vorbildlich; Renault gibt 4,8 bis 5 l/100 km (WLTP) an. Wir konnten diese Werte bestätigen (Durchschnittsverbrauch im Mischbetrieb 5,1 l/100 km) und sogar übertreffen, denn wir haben an der Zapfsäule einen Rekord von 4,6 l/100 km bei flüssigem Fahrstil aufgestellt. Mit dem 50-Liter-Tank hat der Arkana also eine Reichweite von fast 1000 km!

Wir waren zu Beginn der Testfahrt skeptisch, aber am Ende überzeugt. Der Renault Arkana ist so stimmig wie kein anderer: originelles Design, ausreichend Leistung, sicheres und komfortables Fahrverhalten, sparsamer Verbrauch und keine grösseren Mängel. Was will man mehr? Den Preis vielleicht: 37 500.– Franken für die E-Tech Engineered-Version, das Topmodell der Baureihe.

Über den Autor: bild: zvg