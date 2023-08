Auf dem Achtsamkeitstrail Seetal entdeckt man mit dem E-Bike nicht nur lauschige Plätzchen, sondern auch ein Stück von sich selbst. bild: beat brechbühl

Sicher radeln im Seetal

Das Seetal ist ein regelrechtes E-Bike-Paradies. Und auf dem neu gestalteten Achtsamkeitstrail kann man nicht nur die atemberaubende Natur entdecken, sondern auch sich selbst.

Noëlle König

Entlang von plätschernden Bächen und grünen Wiesen, durch schattige Wälder und über sonnige Hügel mit Blick auf den Hallwilersee lässt sich das Seetal wunderbar mit dem E-Bike entdecken. Während das Fahrrad mit Elektromotor von vielen gerne genutzt wird, um zwar mit Bewegung und an der frischen Luft, jedoch trotzdem zügig ans Ziel zu kommen, lädt der von Seetal Tourismus lancierte Achtsamkeitstrail Seetal ein, innezuhalten, Stress loszulassen und Energie zu tanken.

Ganz nach dem Motto: Der Weg ist das Ziel – und das Ziel ist, bei sich selbst anzukommen. Dafür wartet das Seetal mit lauschigen Plätzchen auf, wo Ruhe und Stille der Natur mit allen Sinnen wahrgenommen und genossen werden können.

Gedanken und Emotionen verstehen

Achtsamkeit ist heutzutage in aller Munde. Achtsam zu sein bedeutet, vollkommen im gegenwärtigen Moment präsent zu sein, ohne Ablenkung und ohne zu urteilen, dafür mit Offenheit und Neugier. Es geht darum, Ereignisse oder Gedanken wahrzunehmen und anzunehmen, wie sie sind. Sinn der Achtsamkeit ist es, die eigenen Gedanken und Emotionen besser verstehen und dadurch auch regulieren zu können. Die Konzentration auf den gegenwärtigen Augenblick kann zudem helfen, Stress und Ängste besser in den Griff zu bekommen.

Gerade in der heutigen, schnelllebigen Zeit fällt es oft schwer, ganz bei sich zu sein. Und so muss auch Achtsamkeit geübt werden. Dabei helfen auf dem Achtsamkeitstrail insgesamt acht «Raststätten zum kleinen Glück». Die Posten widmen sich verschiedenen Achtsamkeitsthemen wie «begegnen», «entstehen» oder «staunen». Mit kleinen Übungen sollen das Selbst oder die Natur achtsam erlebt werden. So beispielsweise am ersten Posten zum Thema «danken».

Emotionen besser verstehen: Die Baumübung ist einer von acht Posten auf dem Achtsamkeitstrail. bild: beat brechbühl

Hier werden beim Bauen eines «Steinmännchens» verschiedene Momente der Dankbarkeit in Erinnerung gerufen und die Dankbarkeit so als Wegweiser zur Freude erlebt.

Um Hallwiler- und Baldeggersee

In einem Achtsamkeitstagebuch kann man die eigenen Erfahrungen festhalten. Die acht «Raststätten zum kleinen Glück» sind auf zwei Routen aufgeteilt. Eine führt von Lenzburg via Seengen und Aesch nach Beinwil am See. Die andere ist eine Rundfahrt um den Baldeggersee mit Start und Ziel beim Bahnhof Hochdorf LU (aktuell sind auf dieser Route erst zwei Achtsamkeitsraststätten in Betrieb).

Der Seetaler Achtsamkeitstrail kann auf einer geführten Tour oder individuell mit einem E-Bike aus der Selbstverleih-Station erlebt werden. Und bringt Sie auf einer erlebnisreichen und genussvollen Fahrt ein Stück näher zu sich selbst.