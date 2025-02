Direkt, bequem, klimafreundlich: Geniessen Sie Aussicht und Komfort auf Ihrer Reise. bild: TGV lyria

Paris und Dijon – unsere Geheimtipps und Highlights

Bonjour und salut! Der Frühling ist die perfekte Zeit, um die französischen Metropolen Paris und Dijon von ihren schönsten Seiten zu entdecken. Steig ein und geniesse eine direkte Zugfahrt von der Schweiz nach Frankreich mit TGV Lyria.

Frühling in Paris – geniesse urbane Kultur und grüne Oasen

Frühling in der Stadt der Liebe, da geht das Herz auf. bild: gettyImages

Urbaner Geheimtipp: Le Comptoir Général

Dieses versteckte Bijou im 10. Arrondissement ist der ideale Ort für alle, die Paris abseits der klassischen Sehenswürdigkeiten erleben wollen. Le Comptoir Général ist eine Mischung aus Bar, Café, Concept Store und kulturellem Treffpunkt und befindet sich in einem ehemaligen Lagerhaus am Canal Saint-Martin. Der Ort ist ein Hotspot für kreative Köpfe, mit einer coolen Mischung aus Vintage-Möbeln, urbaner Kunst und einer einzigartigen Atmosphäre. Es gibt regelmässig Events, Ausstellungen und sogar kleine Konzerte.

Der etwas andere Aussichtspunkt: Parc de Belleville

Vergiss den überlaufenen Eiffelturm! Der Parc de Belleville bietet einen atemberaubenden Blick auf die Stadt, und das ohne Touristenmassen. Hier kannst du in einem ruhigen Park spazieren und die blühenden Kirschbäume geniessen, während du das Panorama von Paris erblickst.

Das grüne Geheimnis: Promenade Plantée

Diese ehemalige Eisenbahntrasse wurde in eine grüne Oase verwandelt, die sich über 4,5 km durch die Stadt zieht. Der Frühling verleiht diesem alten Bahngleis besonders viel Charme, mit einer Mischung aus urbaner Architektur und Natur. Ein verstecktes Highlight für alle, die Paris abseits der bekannten Wege erleben wollen. Ebenfalls ein Besuch wert ist der Jardin des Plantes; ein riesiger botanischer Garten mit eindrücklichen Glashäusern, verschiedenen Gebäuden des Naturhistorischen Museums und dem Zoo.

Contentpartnerschaft mit SBB



Bereit für die Entdeckungstour? Der Frühling in Paris und Dijon wartet auf dich – und das Beste daran? Du kannst einfach in den TGV Lyria steigen und direkt in das französische Abenteuer eintauchen. Weder Umsteigen noch Eile – nur du, das französische Flair und der Frühling.



Also, pack deine Tasche und die Freund:innen gleich mit ein. Lasst euch mit dem TGV Lyria direkt ins Herz der französischen Metropolen Paris oder Dijon fahren.

sbb.ch/paris

sbb.ch/dijon



Wer weiss, bestimmt gibt es noch die eine oder andere Neuentdeckung zu machen.





Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Dijon – entdecke Kulinarik und inspirierende Orte

Dijon verzaubert mit authentischer französischer Lebensart und kulinarischen Genüssen. bild: gttyimage

Das kreative Refugium: La Vapeur

In Dijon gibt es einen coolen, alternativen Treffpunkt für Musik- und Kulturfans: La Vapeur. Dieses ehemalige Fabrikgebäude wurde in einen angesagten Veranstaltungsort umgewandelt und ist heute einer der besten Orte in der Stadt, um Livemusik zu erleben. Die Location ist bekannt für Konzerte – von Indie-Rock über elektronische Beats bis hin zu Hip-Hop. Hier gibt es auch nebst der Musik immer etwas zu entdecken, sei es eine Kunstausstellung oder ein Street-Art-Event. La Vapeur zieht vor allem ein junges, kreatives Publikum an und ist ein perfekter Spot, um die entspannte, aber energiegeladene Seite von Dijon zu erleben.

Die Altstadt von Dijon: Ein Spaziergang durch die Geschichte

Dijon ist bekannt für seine gut erhaltene Altstadt, die inmitten von mittelalterlichen Gebäuden und Renaissance-Palästen charmante Geheimtipps bereithält. Schlendere durch die engen Gassen, vorbei an prächtigen Fassaden und entdecke die zahlreichen kleinen Läden und Cafés, die noch das Flair vergangener Zeiten bewahren.

Der Geheimtipp für Feinschmecker: Les Halles de Dijon

Das historische Markthallen-Gebäude aus dem 19. Jahrhundert ist nicht nur ein architektonisches Meisterwerk, sondern auch ein Paradies für Gourmets. Besonders im Frühling findest du hier frische regionale Produkte wie die berühmten Senfsorten, Dijon-Weine und saisonales Gemüse – perfekt für ein Picknick in einem nahegelegenen Park.

Das grüne Juwel: Parc de la Colombière

Dieser weitläufige Park ist ein idealer Ort, um die sonnigen Stunden in Dijon zu geniessen. Spaziere entlang der kunstvoll angelegten Alleen, entspanne am See oder besuche den Rosengarten. Besonders im Frühling, wenn die Blumen in voller Blüte stehen, ist dieser Park ein wahres Paradies für Naturliebhaber:innen.

Tipps für deinen Trip

Anreise: Von der Schweiz aus erreichst du Paris und Dijon direkt und bequem mit dem TGV Lyria. Ideal, um stressfrei anzukommen und in das französische Flair einzutauchen.

Kulinarik: Von mild bis scharf: In Dijon solltest du unbedingt die berühmte Senfproduktion kennenlernen – ein Besuch in einer der lokalen Senfmanufakturen ist ein Muss.

Flohmärkte: In Paris solltest du auf den kleinen Flohmärkten und in den charmanten Läden des Marais-Viertels stöbern. Quelle joie!