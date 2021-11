Unfallwagen des Profigolfers Tiger Woods, der Beinverletzungen erlitt. archivBild: keystone

Das Handy als Unfallretter: Was das iPhone künftig können soll

Diese Neuerung ist offenbar bereits von langer Hand geplant: Apple will sein iPhone mit einer Sicherheitsfunktion ausstatten, die es dem Mobilgerät erlaubt, Autounfälle als solche zu erkennen und automatisch den Notruf zu wählen. Auch für die Apple Watch soll ein solches Feature geplant sein und sogar bereits im nächsten Jahr umgesetzt werden – so zumindest die Informationen der internationalen Tageszeitung «Wall Street Journal» (WSJ).

Eine ähnliche Funktion existiert bereits bei der Smartwatch von Apple: Seit der «Series 4» verbaut das Unternehmen in seinen Apple Watches eine Sturzerkennung, die bei einem solchen Fall der Nutzerinnen und Nutzer den Rettungsdienst oder Notfallkontakte benachrichtigen kann.

Laut dem «Wall Street Journal» soll Apple jetzt noch einmal nachlegen und eine ähnliche Funktion für das iPhone und die Watch an den Start bringen.

«Crash Detector» soll 2022 für iPhone und Apple Watch kommen

Laut dem «WSJ» soll dieses Sicherheitsfeature «Crash Detection» heissen und, ähnlich wie die Stürze, Autounfälle erkennen. Anschliessend soll das Smartphone oder die Smartwatch bei einem Nicht-Reagieren den Notruf wählen. Das Branchenportal 3n.de mutmasst hierzu, dass Apple dabei auf die bereits vorhandenen Sensoren auf den iOS-Geräten zurückgreifen könnte, wie zum Beispiel die Beschleunigungssensoren.

Denn der Konzern scheint laut Informationen des «WSJ» schon seit mehreren Jahren an einem Algorithmus zu arbeiten, der es ermöglicht, einen Aufprall zu erkennen und diesen als Verkehrsunfall einzustufen. Dazu nutze Apple anonymisierte Daten der Beschleunigungssensoren auf den Geräten seiner Nutzerinnen und Nutzer, wie t3n.de schreibt.

Apple ist damit kein Pionier

Angeblich soll der Konzern bereits über zehn Millionen vermutliche Unfälle ausgewertet haben, wovon in 50'000 Fällen der Notruf gewählt worden sei. Allerdings gebe es noch keine weiteren Details über die Testphase. «WJS» berichtet über eine Startphase des Features im Jahr 2022.

Damit ist Apple allerdings keine Innovation gelungen, denn Google bietet für seine Pixel-Phones bereits seit 2019 eine Funktion an, die es erlaubt, nach einem Verkehrsunfall automatisch den Notruf zu wählen. Google hat diese Unfallerkennung in der sogenannten Personal-Safety-App integriert – jedoch im Vergleich zu Apples Vorhaben nur in begrenztem Umfang.

Quellen

(watson.de)