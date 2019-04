Digital

Apple

Apple bringt AirPods der 3. Generation im Herbst auf den Markt



Bild: AP/AP

Ruhiges neues Feature: Apple bringt im Herbst neue AirPods auf den Markt

Erst im März 2019 brachte Apple die zweite Generation seiner AirPods auf den Markt. Diese letzte Version der Kopfhörer glänzte mit einer «Hey Siri»-Funktion und einer kabellosen Ladestation.

Aber schon jetzt brodelt es in der Gerüchteküche: Anscheinend soll bereits im Herbst 2019 die dritte Generation der AirPods folgen. Das berichtet zumindest das Tech-Magazin «Digitimes» und bezieht dabei auf «industry sources». Munkel, munkel... Sollten sich diese Gerüchte jedoch bewahrheiten, können wir uns auf ein tolles neues Feature freuen:

Das Zauberwort lautet: Active Noise Cancellation (ANC)

Mit der dritten AirPods-Version soll es also endlich die Option der Geräuschunterdrückung geben. Bisher galten Bose's QC35 2 und Sony's WH-1000XM2 in diesem ANC-Bereich noch als federführend.

Zudem wird berichtet, bei Apple arbeite man an einer neuen Oberflächenbeschichtung zur Verbesserung der Schweiss- und Wasserbeständigkeit. So sollen die AirPods 3 ideal für Sportler sein. Letztes Gerücht: Die neuen AirPods sollen auch in der Farbe schwarz erhältlich sein.

Bisher hat Apple die Gerüchte weder dementiert noch bestätigt, aber beim Magazin «Hypebeast» ist man sich schon jetzt ganz sicher: «Diese neuen Funktionen werden dazu führen, dass die AirPods der dritten Generation teurer sein werden als ihre Vorgänger.»

Wir bleiben gespannt und halten die Ohren offen.

(tam/lj)

