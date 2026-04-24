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Tesla hat gemäss Musk Robotaxi-Produktion gestartet

A rider boards a driverless Tesla robotaxi, a ride-booking service, Sunday, June 22, 2025, in Austin, Texas. (AP Photo/Eric Gay) Musk Self Driving Promises
Musk behauptet, dass die Zukunft von Tesla in Robotern und Robotaxis liegt.Bild: keystone

Tesla hat gemäss Musk Robotaxi-Produktion gestartet

24.04.2026, 11:2524.04.2026, 11:25

Tesla hat laut Firmenchef Elon Musk die Produktion des Robotaxi-Fahrzeugs Cybercab gestartet, das ohne Lenkrad und Pedale auskommen soll. Musk veröffentlichte auf seiner Online-Plattform X ein kurzes Video, auf dem die Fahrzeuge auf Produktionslinien zu sehen sind.

Musk behauptet, dass die Zukunft von Tesla in Robotern und Robotaxis liegt. Die Zweisitzer würden mit der Zeit den Grossteil von Teslas Autoproduktion ausmachen, sagte er zuletzt erneut. Tesla steht bei selbstfahrenden Autos ohne Aufsicht allerdings erst am Anfang.

Waymo klare Nummer eins

Während fahrerlose Wagen der Google-Schwesterfirma Waymo in den USA bereits mehr als 500'000 bezahlte Fahrten mit Passagieren pro Woche machen, hat Tesla bisher nur wenige autonome Wagen seines Models Y im Einsatz. Auch Cybercab-Testfahrzeuge waren bisher mit Menschen am Steuer zu sehen.

Musk verkündet jedoch, dass sein Unternehmen schnell die Führung im Markt übernehmen werde. Ein Grund sind Kostenvorteile: Musk will nur mit Kameras auskommen, ohne die teureren Laser-Radare, auf die Waymo und andere Entwickler setzen. Zahlreiche Experten und Rivalen zweifeln daran, dass Autos lediglich mit Kameras verlässlich genug autonom fahren können. (sda/awp/dpa)

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