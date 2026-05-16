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Meghan Markle besucht in Genf Gedenkstätte für Opfer von Online-Gewalt

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Meghan Markle will in Genf vor den Gefahren der Sozialen Medien warnen. Bild: keystone

Meghan Markle wird am Sonntag in Genf an der Eröffnung des «Lost Screen Memorial» teilnehmen. Die Gedenkinstallation erinnert an Kinder und Jugendliche, die infolge von Online-Gewalt und digitalem Missbrauch ums Leben kamen.

Gemeinsam mit Tedros Adhanom Ghebreyesus, dem Chef der World Health Organization, will die Herzogin von Sussex auf die Gefahren sozialer Medien für Kinder aufmerksam machen und strengere Schutzmassnahmen fordern.

Die Ausstellung zeigt 50 beleuchtete Handy-Lockscreens – jeweils mit dem Foto eines verstorbenen Kindes. Thematisiert werden unter anderem Cybermobbing, Grooming, Sextortion sowie Inhalte zu Selbstverletzung.

Organisiert wird die Veranstaltung von der WHO sowie der Stiftung Archewell des Herzogspaars Sussex. Laut den Veranstaltern solle das Memorial zeigen, dass die Verantwortung für die Sicherheit von Kindern im Internet «nicht allein bei den Eltern liegen darf».

Auch die Eltern einiger Opfer werden bei der Veranstaltung sprechen. Die Gedenkfeier findet im Vorfeld der 79. Weltgesundheitsversammlung in Genf statt. (lyn)