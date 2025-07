Störung beim Online-Anmeldedienst des Kantons Bern – das wissen wir

Häuser an der Aare in Bern. Wer zurzeit die Steuererklärung online einreichen will, muss mit Verzögerungen rechnen. Bild: imago-images.de

Störung beim Online-Anmeldedienst des Kantons Bern – mit Folgen

«BE-Login», der Online-Anmeldedienst des Kantons Bern, hat am Mittwoch mit technischen Problemen gekämpft. So war etwa das Ausfüllen der Steuererklärung erschwert, wie der Kanton mitteilte.

Die Störung dauerte am Mittwochnachmittag zunächst an. Betroffen war das Anmelden beim sogenannten BE-Login und damit den E-Services des Kantons, wie dieser in einer Mitteilung schrieb. «Fachleute arbeiten intensiv an der Lösung des Problems.»

Technik vom Bund

Die Störung habe auch Auswirkungen auf das Ausfüllen der Steuererklärung. Die Frist zur Einreichung der Steuererklärung ohne kostenpflichtige Fristverlängerung läuft bekanntlich am 15. Juli ab. Die kantonale Steuerverwaltung prüfe zurzeit mögliche Szenarien, falls der Zugang weiterhin erschwert sein sollte, hiess es weiter.

Der kantonale Online-Anmeldedienst basiert auf dem Authentifizierungsdienst des Bundes (Agov). Seit einer technischen Anpassung von Agov am letzten Wochenende laufe die Software von BE-Login zeitweise langsam und mit zwischenzeitlichen Aussetzern, hält die Berner Kantonsverwaltung fest.

(sda)