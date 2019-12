Digital

«Jesus Christus» als Game, mit dem epischsten Boss-Fight aller Zeiten



Rechtzeitig zu Weihnachten: Jesus Christus kommt zurück (als Game)

«Become Jesus Christ, the famous man on Earth – in this highly realistic simulation game.»

Der Spiele-Titel: «I am Jesus Christ». Man soll Kranke heilen, Hungrige speisen und Meere beruhigen. Und es wartet angeblich der epischste Boss-Fight aller Zeiten. Es gelte den Sieg über den Tod zu erringen, indem man sechs qualvolle Stunden am Kreuz in Golgotha verbringe.

Ein Veröffentlichungsdatum wird nicht genannt. Bei Steam heisst es lediglich «Coming Soon». Und Jesus hat offenbar ein Faible für Microsoft. Er läuft nur auf Windows-10-PCs.

Blasphemie? Ebenfalls bei der Gaming-Plattform Steam wurde Anfang 2019 ein «Priester-Simulator» angekündigt.

Slate ruft in Erinnerung, dass es sich bei Weitem nicht um das erste Computerspiel handle, das auf der biblischen Erzählung basiere. Und natürlich hatten sich die Simpsons dem Thema längst angenommen mit dem «Bible Blaster». (dsc)

