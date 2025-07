Picdump 152 – ein Meme kommt selten allein

Ich bi ehrli gseit nit sicher, ob wer der Titel scho mal kä hei, aber ja, höiptsächlich geit's ja eh um d Memes. Darum lüägu wer hitu eifach uber etwigi Uberschnidige hinwäg.

Aber zuerst noch das Titelbild:

Das sollte es beinhalten:

Ein Bild eines (echten) Watson-Abfallkübels.

So soll das Werk heissen:

Watson Dump



Die Idee kam von:

Präventionsparadox



Und hier ist er:

Das ist der Kübel, der normalerweise unter den Bürotischen der Sportabteilung steht. Ich habe ihn vor die Heizung gestellt, damit ich einfacher ein Foto machen kann.

bild: WATSON

Das erwartet dich heute:

Endlich wieder Mittwoch!

Bild: imgur

Ich, wie ich versuche, Menschen zu helfen.

Oh, ich war tatsächlich auch verwirrt.

Mein Kind hat etwas erschaffen, von dem ich dachte, es sei eine wütende, erigierte Scheiss-Fliege, aber dann habe ich es umgedreht.

Es ist offensichtlich, welches der Bruder ist. 😂

Zwei Schwestern und ein Bruder haben sich Gemeinschafts-Tattoos stechen lassen.

Wessen Hirn funktioniert auch so?

Meine Gehirnzellen, wenn jemand versucht, mir eine Wegbeschreibung zu geben.

Ich musste mehr lachen, als ich wollte.

– Ich bin wieder da, Mami. Ich war in Narnia und habe einen Faun und eine weisse Hexe getroffen und Herrn und Frau Biber und …

– Herrgott, wach auf, Terry, sie hat unseren Ketaminvorrat gefunden …

Wer kennt's?

Wenn dir heiss ist und du nicht ohne Laken schlafen kannst.

Und es ist nicht mal überspitzt …

Frische Guacamole.

Guacamole, fünf Minuten später.



🥰🥰🥰

Wie ich am Freitag zur Arbeit erscheine und bereit bin, 25 % zu geben.

Hört doch einfach auf damit und geniesst das Konzert.

Ich beim Filmen des Konzerts.

Ich, wie ich mir das Video später ansehe und meine Stimme singen höre.



Im Lift ist das diabolisch.

Wenn jemand im Aufzug einen heftigen Furz loslässt.

Social Media zerstört uns alle.

Ein weiterer unrealistischer Körperstandard für Frauen.

Das erklärt natürlich einiges.

Sie: Warum lässt du deine Haare nicht natürlich trocknen?

Ich:

Das ist brutal!

Wenn du während dem Tippen blockiert wirst.

«Lass mich dir sagen, dass …»

Es ist sehr akkurat.

Wie Tankstellenparkplätze um 2 Uhr morgens sind:

Die einzige gerechtfertigte Reaktion.

Meine Reaktion auf alles, was mit der Arbeit zu tun hat, wenn es Freitag ist:

Wer kennt den Blick?

Wie ich anfing, ihn zu sehen, als die Bindung weg war.

Wem könnte das auch passieren?

– Was ist dein Plan, wenn ein Atomkrieg ausbricht?

– Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Arbeitgeber will, dass ich an diesem Tag arbeite. Ich schätze also, ich werde arbeiten.



Ich würde gerne die Geschichte dahinter kennen.

Kein Risiko, kein Spa(ss.)

Sehr schwarzer Blackdump.

Ich: *schiesse einen Basketball* Cobain.

Mein Freund: Es heisst Kobe, nicht Cobain.

Ich: Ich bin mir ziemlich sicher, dass Kurt Cobain seinen letzten Schuss nicht verfehlt hat.

Freund:

So entstand das also.

Funktioniert auf Englisch.

Es tut einfach nur weh.

Du hattest einen schönen Abend. Du fühlst dich jugendlich und energiegeladen und dann siehst du Pokémon-Karten in der Sendung «Antiques Roadshow».

Vermutlich hat der Komplex eh eine eigene Pizzeria.

Das Regent-International-Wohngebäude in Hangzhou, China, hat etwa 30'000 Einwohner.

Der Pizzabote dort:



Gänsehaut … ! 🥰

Wir brauchen Wasserparks für Erwachsene. Keine Kinder. Nur einen gemütlichen Fluss mit einer schwimmenden Bar, Live-Musik auf der Bühne und einen Taco-Truck.

Hä!

Jemand: Das wird nicht funktionieren.

Ich, nachdem es funktioniert hat:

Schmuddeldump.

Er ist nur ein Freund.

Währenddessen:



Welche Lehrperson kann da schon böse sein?

Mein Hund hat sie gefressen!

Ich habe sie vergessen!

Mein Entchen ist auf meinem Taschenrechner eingeschlafen!

Gut kombiniert.

Immer, wenn jemand den Einen Ring anlegt.

Ab wie vielen Jahren der Film wohl freigegeben wird?

«Toy Story 6»: Woody begegnet dem Spielzeug, das im Zimmer von Andys Mutter lebt.

Für die, die ihn nicht kennen, er ist ein sehr erfolgreicher MMA-Kämpfer.

– Ich bin über ein Bild von Brock Lesnar als Baby gestolpert und ich kann nicht mehr …

– Ich verstehe, dass du dieses Baby ansiehst und es Brock nennst.



Doch!

Person: Du kannst nicht ewig von Bands besessen sein. Ich:

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42, § Q1.

