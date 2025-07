Ihr Management bestätigt: Laura Dahlmeier ist tot. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Deutsche Ex-Biathletin Laura Dahlmeier (31) ist tot

Mehr «Sport»

Die deutsche Ex-Biathletin Laura Dahlmeier ist tot. Dies teilte ihr Management der Deutschen Presse-Agentur mit. Die 31-Jährige war am Montag am Laila Peak in Pakistan auf rund 5700 Metern Höhe von einem Steinschlag getroffen worden. Nun erfolgte die traurige Nachricht, dass die zweifache Olympiasiegerin und siebenfache Weltmeisterin nicht mehr lebend geborgen werden konnte.

Dahlmeier war gemeinsam mit ihrer Seilpartnerin unterwegs, als sich das Unglück ereignete. Die Doppel-Olympiasiegerin wurde daraufhin per Hubschrauber gesucht, bei einem ersten Überflug am Dienstag soll Dahlmeier gesichtet worden sein, dabei waren bei ihr keine Lebenszeichen zu erkennen. In der Folge musste der Einsatz aufgrund von schlechter Sicht abgebrochen werden.

Am Mittwoch sollte die Suche wieder aufgenommen werden, ein Hubschrauber-Einsatz war jedoch nicht möglich. Bei einer Bodensuchaktion wurden erfahrene Bergsteiger losgeschickt, um Dahlmeier zu bergen. Jedoch kam die Hilfe offenbar zu spät.

Eine der erfolgreichsten Biathletinnen der Geschichte: Laura Dahlmeier im Jahr 2017. Bild: keystone

Dahlmeier, die aus dem bayrischen Garmisch-Partenkirchen stammt, hatte 2018 in Pyeongchang Olympia-Gold im Sprint und in der Verfolgung gewonnen, zudem holte sie sieben WM-Titel und gewann in der Saison 2016/17 den Gesamtweltcup. 2019 beendete sie im Alter von bereits 25 Jahren ihre aktive Profikarriere.

Danach liess sie sich zur staatlich geprüften Berg- und Skiführerin ausbilden und war ausserdem als ZDF-Expertin im Fernsehen zu sehen. Zudem veröffentlichte sie zwei Bücher und engagierte sich als Naturschützerin. Sie sprach in Interviews oft über die «Demut in den Bergen», das Risiko ihrer Abenteuer in den Bergen war ihr stets bewusst. «Wer in die Höhe geht, muss wissen, dass er auch nicht zurückkommen kann», sagte sie einst. (nih/t-online)

Update folgt.