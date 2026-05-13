wechselnd bewölkt16°
DE | FR
burger
Digital
International

Italien: Polizisten sollen Daten von Prominenten verkauft haben

epa09146741 Carabinieri stand guard on the place where a man was killed following an alleged parking-space dispute in Torre Annunziata, Naples district, Italy, 20 April 2021. Maurizio Cerrato a 61-yea ...
Einer der beiden «Carabinieri» soll rund 600'000 Abfragen vorgenommen haben.Bild: EPA ANSA

Italien: Polizisten sollen Daten von Prominenten verkauft haben

Die italienischen Behörden ermitteln nach einem mutmasslichen Fall von Datenhandel gegen zwei Polizeibeamte.
13.05.2026, 15:4313.05.2026, 15:43

Nach Angaben des zuständigen Staatsanwalts, Nicola Gratteri, sollen sie vertrauliche Informationen über Fussballer, Unternehmer, Sänger und Schauspieler aus offiziellen Datenbanken abgefragt und verkauft haben. Für die Daten habe es sogar eine Preisliste gegeben, sagte Gratteri bei einer Pressekonferenz in Neapel.

Nach Angaben der Behörden wird gegen insgesamt 30 Personen ermittelt. Die Ermittler kamen den Verdächtigen durch auffällige Datenbankzugriffe der beiden Polizeibeamten auf die Spur. Einer der beiden soll rund 600'000 Abfragen vorgenommen haben, der andere mehr als 130'000. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft lagen die Preise pro Zugriff zwischen 6 und 25 Euro (zwischen 5,5 und 22.90 Franken).

Die Ermittler sprechen von insgesamt rund 1,5 Millionen unbefugten Datenabfragen. Demnach wurden auch andere Datenbanken von der kriminellen Organisation, der die Polizisten zugearbeitet haben sollen, gehackt. Die Informationen sollen anschliessend über private Agenturen weiterverkauft worden sein. Die Ermittlungen stehen auch im Zusammenhang mit einer Mailänder Firma, die bereits in anderen Ausspähfällen genannt worden war. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Trump will Freilassung aller politischer Gefangener in Venezuela
US-Präsident Donald Trump hat die Freilassung aller politischen Gefangenen in Venezuela in Aussicht gestellt. «Wir werden sie alle herausholen», sagte der Republikaner vor seiner Abreise nach China vor Journalisten in Washington. Trotz des US-Militäreinsatzes im Januar zur Festnahme des autoritären Präsidenten Nicolás Maduro sind nach Angaben von Menschenrechtlern weiterhin Hunderte Regierungskritiker in dem südamerikanischen Land inhaftiert.
Zur Story