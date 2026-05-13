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Was war dein erstes auf Spotify gestreamtes Lied? – Eine neue Funktion verrät es dir

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Kannst du dich noch an den ersten Song erinnern, den du auf Spotify gehört hast? Höchstwahrscheinlich nicht. Eine neue In-App-Funktion von Spotify zeigt Nostalgikerinnen und Nostalgikern nun genau das an. Zum 20-jährigen Bestehen des Streamingdienstes, der 2006 in Stockholm gegründet wurde, führt Spotify die Funktion «Party of the Year(s)» ein.

Ähnlich wie bei den Wrapped-Jahresrückblicken können Nutzerinnen und Nutzer sich am Smartphone durch die eigene Hör-Historie klicken. Im Unterschied zum Jahresrückblick jedoch bis zum ersten Tag der eigenen App-Nutzung zurück. Dabei zeigt dir die Funktion folgende Informationen an:

Wann du zum ersten Mal Spotify genutzt hast Welchen Song du als Erstes abgespielt hast Welchen Künstler oder welche Künstlerin du insgesamt am häufigsten gehört hast Wie viele Songs du seit deinem ersten Tag auf Spotify gestreamt hast

Wie auch bei Wrapped werden die eigenen Statistiken in Story-optimierten Grafiken zum Teilen bereitgestellt. Zusätzlich liefert dir Spotify die Playlist «All-Time-Top-Songs» mit den 120 meistgehörten Songs der eigenen Spotify-Geschichte. Speziell an der Playlist ist, dass diese auch die Anzahl der eigenen Streams des jeweiligen Songs anzeigt.

Bereits im April publizierte Spotify auf seiner Website zum 20-jährigen Bestehen verschiedene Allzeit-Bestenlisten. Darunter die Liste der weltweit meistgestreamten Künstlerinnen und Künstler sowie der meistgehörten Songs.

Hier findest du alle All-Time Favorites: 20 Jahre Spotify: Diese Musik, Podcasts und Hörbücher wurden am meisten gestreamt

Wer sich den eigenen Rückblick anschauen möchte, kann dies direkt in der App tun, durch Eingabe der Suchbegriffe "Spotify 20" oder "Party of the Year(s)". Alternativ kann auch über den Link spotify.com/20 auf die Funktion zugegriffen werden.