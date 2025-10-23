bedeckt13°
Indien verschärft Regeln für KI – im Kampf gegen Deepfakes

Ashwini Vaishnaw addresses press conference on GST Bachat Utsav 2025 in New Delhi New Delhi, Oct 18
IT-Minister Ashwini Vaishnaw bei einem früheren Auftritt.Bild: imago-images.de

Indien verschärft Regeln für KI – im Kampf gegen Deepfakes

Indien hat neue Vorschriften für eine bessere Kontrolle von Künstlicher Intelligenz (KI) eingeführt. Damit will die Regierung die Verbreitung von Falschinformationen und manipulierten Videos eindämmen.
23.10.2025, 09:1223.10.2025, 09:13

Das Land mit der grössten Bevölkerung der Welt will mit strengen und umfassenden KI-Regeln die Zunahme von Falschinformationen und Deepfake-Videos bekämpfen, teilte das indische Informations- und Technologieministerium am Mittwochabend mit. Es gebe einen zunehmenden Missbrauch von Technologien, die zur Erstellung digitaler Medien verwendet werden.

Zur Umsetzung der KI-Regeln hat die Regierung ein Online-Portal namens Sahyog («Zusammenarbeit») geschaffen, über das Behörden Mitteilungen automatisch an Plattformen wie X oder Facebook senden können.

Die neuen Bestimmungen sollen eine rechtliche Grundlage für Kennzeichnung, Rückverfolgbarkeit und Verantwortung bei KI-generierten Inhalten schaffen. Zudem werden die Pflichten für die Betreiber von Social-Media-Plattformen und anderen Diensten verschärft, um bei der Kontrolle von Inhalten stärker hinzuschauen.

Zustrom an KI-Firmen

Das Ministerium begründete die Massnahmen mit dem «zunehmenden und missbräuchlichen Einsatz» von KI zur Herstellung gefälschter Inhalte. Jüngste Fälle von täuschend echten Audio- und Video-Fälschungen hätten gezeigt, wie leicht KI-Technologien zur Verbreitung von Falschinformationen, zur Rufschädigung, zur Manipulation von Wahlen oder zu Betrugsversuchen genutzt werden könnten.

Rund 900 Millionen Inderinnen und Inder nutzen laut Branchenschätzungen regelmässig das Internet – privat oder beruflich. Damit hat Indien zwar weniger User als China, ist aber offener für amerikanische Tech-Konzerne.

Eine weltweite Zusammenstellung von Online-Berichten über sexuellen Kindesmissbrauch (CSAM) ergab im Jahr 2020, dass die meisten dieser illegalen Inhalte aus Indien stammen.

Indien zieht derzeit viele internationale KI-Unternehmen an. Die US-Firma Anthropic will dort bald ein Büro eröffnen, OpenAI plant eine Vertretung bis Ende des Jahres, und Perplexity AI ist bereits eine Partnerschaft mit dem indischen Telekomriesen Airtel eingegangen.

(sda/awp/afp)

