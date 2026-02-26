Nebelfelder
KI-Boom ungebrochen: Nvidia steigert Umsatz um mehr als 70 Prozent

KI-Boom ungebrochen: Nvidia steigert Umsatz um mehr als 70 Prozent

Der KI-Boom hat das Geschäft des Chipkonzerns Nvidia allen Zweiflern zum Trotz explosiv wachsen lassen. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 73 Prozent auf gut 68,1 Milliarden Dollar.
26.02.2026, 04:38

Nvidia übertraf damit die Erwartungen der Wall Street. Selbst im Vergleich zum Quartal davor gab es ein Plus von 20 Prozent. Chipsysteme von Nvidia wurden zu einer Schlüsseltechnologie für die Entwicklung von Software mit Künstlicher Intelligenz.

epa12774630 Nvidia building signage is seen outside the Nvidia Corporation headquarters in Santa Clara, California, USA, 24 February 2026. The company is set to release its earnings report at the end ...
Nvidia straft Zweifler bisher Lügen.Bild: keystone

Unterm Strich sprang der Quartalsgewinn im Jahresvergleich um 94 Prozent auf knapp 43 Milliarden Dollar. Beim Ergebnis pro Aktie lag der Konzern über den Schätzungen der Analysten. Im nachbörslichen Handel legte die Nvidia-Aktie zeitweise um mehr als drei Prozent zu.

Nvidia widerlegte die Zweifler erneut mit einer Prognose für das laufende Vierteljahr. Der Chipkonzern rechnet mit 78 Milliarden Dollar Umsatz, mit einer möglichen Abweichung von zwei Prozent nach oben oder unten. (sda/dpa)

