«Ich bin verdammt sauer»: Bestellchaos erzürnt Playstation-Fans



Am Mittwochabend präsentierte Sony seine neue Spielkonsole Playstation 5. Die Freude bei den Fans war gross. Doch wer das Gerät anschliessend vorbestellen wollte, stiess auf unerwartete Probleme. Auf Ebay werden nun Wucherpreise verlangt.

Die Playstation 5 erscheint am 12. November im Handel in den USA, am 19. November ist die Konsole auch in Europa verfügbar. Das verkündete Sony auf einer Präsentation am Mittwochabend (16. September).

In solchen Fällen gilt immer: Wer zum Veröffentlichungsdatum eine Konsole will, sollte schnell vorbestellen. Das Problem: Sony meldete erst nach der Video-Präsentation auf YouTube und Twitch via Twitter, dass Vorbestellungen schon am 17. September bei «ausgewählten Händlern» möglich seien. Doch es zeigte sich: Viele Shops starteten den Vorverkauf noch am Mittwoch. Es kam zu Chaos – und liess verärgerte Fans zurück.

Absolute bulls**t that pre orders went open right after the event finished in Ireland but they say doesn't start till tomorrow. Cheers for that Sony ruined myself and plenty of others Christmas this yr now over poor management of retailers and preorders — Jack5733 (@jack5733) September 17, 2020

Chaos beim Vorverkauf

So begannen viele Händler den Vorverkauf noch am selben Abend der Konsolenvorstellung, wie das Techmagazin The Verge berichtet. Grosshändler Walmart twitterte: «Euch auf die neue Playstation 5 warten lassen? Ne, so sind wir nicht. Bestellt sie JETZT vor!»

Auch der Spielehändler Gamestop verkündete noch am Mittwoch, dass er ab sofort Vorbestellungen entgegennehme. Wie The Verge berichtet, stiessen viele Fans in den USA aber auf nicht erreichbare Seiten oder das Gerät war bereits nicht mehr bestellbar.

Fans sind verärgert

Auch in Europa erging es Fans ähnlich: Laut «PC Games» waren bei Händlern wie Amazon, MediaMarkt oder Saturn innerhalb kürzester Zeit keine Vorbestellungen mehr möglich. Auch in der Schweiz war die Konsole bei WOG, Digitec und Interdiscount nach wenigen Stunden ausverkauft. Zuvor war der Online-Shop WOG wegen des Ansturms stundenlang nicht erreichbar.

In Onlineforen wie Reddit oder auf Twitter zeigen sich Fans verwundert über die schlechte Kommunikation von Sony. Andere reagierten wütend. So schreibt ein Nutzer auf Reddit: «Ich bin verdammt sauer. Ich habe mir die Präsentation gegeben und wartete drauf, dass der Vorbestellungstermin angekündigt wurde – was nicht passierte. Also dachte ich, ich bin auf der sicheren Seite. Aber nein: Zwei Stunden später sehe ich, dass alles ausverkauft war. Was zur Hölle.»

Und ein Nutzer auf Twitter schrieb: «So ein Sch***. Die Vorbestellungen starteten in Irland gleich nach Ende der Vorstellung, aber sie [Sony, Anm. d. Red.] meinten, dass das erst morgen der Fall wäre. Vielen Dank dafür, Sony hat meines und das Weihnachten von vielen anderen durch schlechtes Management von Händlern und Vorbestellung ruiniert.»



Manche Nutzer verwiesen aber zudem darauf, dass Walmart durch seine vorschnelle Ankündigung schuld für das Chaos sei. Ob Walmart hier ohne Wissen von Sony gehandelt hat, ist nicht bekannt. Im Juli hatte Sony Fans noch versichert, dass sie «Gamer rechtzeitig im Voraus informieren» werden.



When will #ps5 pre-orders start? PlayStation worldwide marketing head Eric Lempel says they will give gamers plenty of advance notice. #SummerGameFest pic.twitter.com/ga08j8IvWD — Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 17, 2020

Microsoft stichelt gegen Sony

Konkurrent Microsoft nutzte die Gelegenheit, um gegen Sony zu sticheln. Am Donnerstag twitterte die Marketingabteilung von Xbox das Vorverkaufs- und das Veröffentlichungsdatum der neuen Xbox-Modelle und schrieb dazu: «Keine Sorge – wir lassen euch bald wissen, um welche Uhrzeit genau die Vorbestellungen für euch starten». Und tatsächlich: Der Xbox-Vorverkauf startet bei den folgenden Händlern am 22. September um 9 Uhr.

Bestellt die Xbox Series X & Xbox Series S am 22. September ab 9:00 bei diesen Händlern vor:



📦 Amazon

📦 Euronics International

📦 Media Markt / Saturn (DE/AT)

📦 Media Markt (CH)

📦 GameStop

📦 Cyberport

📦 Expert

📦 Digitec

📦 Interdiscount

📦 Otto GmbH

📦 Wog/Gamesonly pic.twitter.com/DQu6fZnWg2 — Xbox DACH (@XboxDACH) September 18, 2020

Überteuerte Playstations auf Ebay

Einige Händler auf Ebay nutzen zudem die Situation, um die Playstation 5 für überhöhte Preise zu verkaufen. So finden sich Angebote ab 500 und bis zu mehr als 1000 Euro. Manche Händler geben dabei explizit an, dass sie ihre Vorbestellung bei Amazon an den Ebay-Käufer weiterleiten werden. Bei einem dieser Angebote kostete eine neue Playstation 5 beispielsweise knapp 800 Euro.

Die Masche der Ebay-Händler zieht. Neu ist sie ohnehin nicht. Beim kürzlich erschienen Nintendo-Game «Super Mario 3D All-Stars», welches Nintendo nur bis März 2021 verkaufen wird, tauchten kurz nach Ankündigung ebenfalls Wucherpreise auf Ebay auf. Ebay selbst schiebt dem Ganzen keinen Riegel vor.



Wer die neue Playstation wünscht, aber nicht vorbestellen konnte, sollte solche Angebote besser meiden. Denn zum einen sind sie in vielen Fällen überteuert: Eine Playstation 5 mit Disc-Laufwerk kostet 500 Euro/Franken. Die digitale Edition ohne Laufwerk kostet 400 Euro/Franken.

Zum anderen kursieren derzeit Gerüchte, dass die Sony-Konsole am 22. September wieder vorrätig und bestellbar sein soll. Auf Anfrage des Fachportals «Games Wirtschaft» konnten aber «angefragte Handelsketten diese wackelige Information weder bestätigen noch dementieren.»



