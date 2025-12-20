Die besten Amerika-Karikaturen und die Trump-Memes der Woche
Apropos Weihnachtsfilme
Today's Cartoon- Die Hard— Joe Heller (@joeheller.bsky.social) 17. Dezember 2025 um 22:24
[image or embed]
Don’t even ask #kennedycenter— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 19. Dezember 2025 um 01:10
[image or embed]
Wer von Trumps Steuersenkungen profitiert
Christmas Gifts For @rawstory.com Follow my work on substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 17. Dezember 2025 um 22:35
[image or embed]
10 Regierungschefs, die Elon Musk seltsamerweise nie kritisiert www.der-postillon.com/2025/01/musk...— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 18. Dezember 2025 um 15:29
[image or embed]
Die irre «Logik» islamistischer Terroristen
Anatomy of a terrorist. Today's cartoon by @emadelrosso.bsky.social. More cartoons: www.cartoonmovement.com #terrorism #Bondi— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 15. Dezember 2025 um 07:53
[image or embed]
Antisemitismus hat viele Gesichter
#Antisemitism #jewish #hate #trump #news— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 17. Dezember 2025 um 21:10
[image or embed]
Derweil in Deutschland
„Fanliebe und Verschwörungsvorwürfe: Xavier Naidoo trotz Kritik zurück auf großer Bühne“ #xaviernaidoo #reichsbürger #Antisemitismus #schwarwel— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 17. Dezember 2025 um 19:04
[image or embed]
Die einzig richtige Reaktion auf Hassverbrechen
Rod Emmerson @rodemmerson on the #Bondibeach terror attack #bondibeachattack #BondiBeachTerrorAttack #HanukkahAttack #IslamicTerrorism – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 16. Dezember 2025 um 22:31
[image or embed]
Good News für zwischendurch 💪🏻
Donors from around the world raised $2.5 million to support Ahmed Al-Ahmad, the hero who neutralized one of the terrorists in the Bondi Beach terrorist attack— Republicans Against Trumpism (@rpsagainsttrump.bsky.social) 19. Dezember 2025 um 06:44
[image or embed]
Damit zur Zusammenfassung von Trumps TV-Rede an die Amerikaner
Trumps Rede zur Nation— Kostas Koufogiorgos (@koufogiorgos.bsky.social) 18. Dezember 2025 um 14:51
[image or embed]
Trump's speech: Old Man Yells at Cloud! Or... The Airing of Grievances.— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 18. Dezember 2025 um 07:32
[image or embed]
Die Liste der verabscheuungswürdigen Amerikaner wird länger und länger
It's going to be a long list anntelnaes.substack.com/p/making-a-l...— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 17. Dezember 2025 um 02:46
[image or embed]
Die US-Waffenlobby hat dank der Republikaner viel zu feiern
#gop #guns #brownuniversity #death #schoolshooting #NRA— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 17. Dezember 2025 um 01:03
[image or embed]
Reminder (aus aktuellem Anlass)
FIFA saves the day, again. Trump wins the inaugural FIFA Man of the Year award! Donald hasn’t smiled this much since the Epstein years!— John (repeat1968) Buss (@johnbuss.bsky.social) 13. Dezember 2025 um 17:50
[image or embed]
Trumps grösster Gegner in der US-Politik lässt es weiter krachen
Troll-Posting des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom
Trumps Reaktion auf die Ermordung Reiners lässt tief blicken
Cartoon— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 16. Dezember 2025 um 18:21
[image or embed]
Auf seiner Social-Media-Plattform verbreitet er Hass und Lügen
Distortion. Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 16. Dezember 2025 um 00:11
[image or embed]
Today's Cartoon- RIP Rob Reiner— Joe Heller (@joeheller.bsky.social) 16. Dezember 2025 um 01:55
[image or embed]
Was vermutlich auf einigen US-Wunschzetteln steht
12/16/2025- The Wish List www.timesfreepress.com/news/2025/de...— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 16. Dezember 2025 um 00:55
[image or embed]
Derweil in der kriegsversehrten Ukraine
Christian Adams @Adamstoon1 on #Zelensky #UkraineRussianWar #UkraineNeverSurrenders @Telegraph – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 15. Dezember 2025 um 18:59
[image or embed]
„Verbindungen zu MAGA: AfD sucht Anschluss in den USA“ #AfD #MAGA #Rechtsextremismus #schwarwel— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 15. Dezember 2025 um 11:42
[image or embed]
Apropos Russenfeindlichkeit
Satire, aber wetten, dass Trump einen solchen Vorschlag gut fände ...
Selbstloses Angebot: Russland will sich an multinationaler Friedenstruppe für die Ukraine beteiligen www.der-postillon.com/2025/12/russ...— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 16. Dezember 2025 um 13:00
[image or embed]
Dazu passend ...
Monday's @theguardian.com cartoon #Trump #Putin #Ukrainewar— Ella Baron (@ellabaron.bsky.social) 14. Dezember 2025 um 20:07
[image or embed]
Die Trump-Regierung setzt voll auf fossile Brennstoffe, statt die Klimakrise zu bekämpfen
Please enjoy my cartoon for Wednesday's Toronto Star— Theo Moudakis (@theomoudakis.bsky.social) 16. Dezember 2025 um 22:06
[image or embed]
Trump liebt Kohle
STOCKING OF COAL— Bill Day (@billdayart.bsky.social) 16. Dezember 2025 um 20:53
[image or embed]
Unter Trump töten die USA einfache Drogenschmuggler und lassen Drogenbarone laufen
Extrajudicial killings? © Chappatte in The @bostonglobe.com via @globeopinion.bsky.social 👉 www.bostonglobe.com/2025/12/11/o...— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 11. Dezember 2025 um 17:56
[image or embed]
Letztlich wird er auch noch den Teufel übers Ohr hauen
16. Dezember 2025 um 21:12
Leider zutreffend
Bonus
Das hast du dir verdient!
This is Copper. He's trying to make you a fancy Italian meal. Just needs help tracking down some sauce and meatballs, then dinner will be served. 13/10 (TT: spy_v13)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 19. Dezember 2025 um 00:52
[image or embed]
