Die besten Amerika-Karikaturen und die Trump-Memes der Woche

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes. Heute: «Weihnacht-Special».

Mehr «Spass»

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Die irre «Logik» islamistischer Terroristen Anatomy of a terrorist. Today's cartoon by @emadelrosso.bsky.social. More cartoons: www.cartoonmovement.com #terrorism #Bondi



[image or embed] — Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 15. Dezember 2025 um 07:53 «Das ist für alle Zivilisten, die kaltblütig ermordet wurden.»

Die einzig richtige Reaktion auf Hassverbrechen Rod Emmerson @rodemmerson on the #Bondibeach terror attack #bondibeachattack #BondiBeachTerrorAttack #HanukkahAttack #IslamicTerrorism – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com



[image or embed] — Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 16. Dezember 2025 um 22:31

Good News für zwischendurch 💪🏻 Donors from around the world raised $2.5 million to support Ahmed Al-Ahmad, the hero who neutralized one of the terrorists in the Bondi Beach terrorist attack



[image or embed] — Republicans Against Trumpism (@rpsagainsttrump.bsky.social) 19. Dezember 2025 um 06:44 «Spender aus aller Welt sammelten 2,5 Millionen Dollar, um Ahmed Al-Ahmad zu unterstützen, den Helden, der einen der Terroristen beim Terroranschlag am Bondi Beach neutralisierte.»

Reminder (aus aktuellem Anlass) meme: bksy.app

FIFA saves the day, again. Trump wins the inaugural FIFA Man of the Year award! Donald hasn’t smiled this much since the Epstein years!



[image or embed] — John (repeat1968) Buss (@johnbuss.bsky.social) 13. Dezember 2025 um 17:50

Trumps grösster Gegner in der US-Politik lässt es weiter krachen Screenshot: x.com

Troll-Posting des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom Tolle Nachrichten! Donald Trump hat gerade einen Krieg beendet, den er bereits einmal beendet hatte, der aber wieder ausgebrochen war, sodass er ihn erneut beendet hat. Er hat jetzt 300 Weltkriege, 27 Bürgerkriege und 8 kriegerische Machtkämpfe beendet. Es ist mir eine Ehre, Donald für seinen zweiten «My Little Pony Peace Prize der FIFA» nominieren zu dürfen.

The Contrarian



[image or embed] — Michael de Adder (@deadder.bsky.social) 16. Dezember 2025 um 19:51 Der ermordete US-Regisseur Rob Reiner war nicht nur als Regisseur («When Harry met Sally», «Stand by Me») bekannt, sondern galt auch als einer der schärfsten Kritiker Donald Trumps.

Satire, aber wetten, dass Trump einen solchen Vorschlag gut fände ... Selbstloses Angebot: Russland will sich an multinationaler Friedenstruppe für die Ukraine beteiligen www.der-postillon.com/2025/12/russ...



[image or embed] — Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 16. Dezember 2025 um 13:00

Die Trump-Regierung setzt voll auf fossile Brennstoffe, statt die Klimakrise zu bekämpfen Please enjoy my cartoon for Wednesday's Toronto Star



[image or embed] — Theo Moudakis (@theomoudakis.bsky.social) 16. Dezember 2025 um 22:06

Unter Trump töten die USA einfache Drogenschmuggler und lassen Drogenbarone laufen Extrajudicial killings? © Chappatte in The @bostonglobe.com via @globeopinion.bsky.social 👉 www.bostonglobe.com/2025/12/11/o...



[image or embed] — Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 11. Dezember 2025 um 17:56

Leider zutreffend «Trump durch Vance zu ersetzen ist wie sich in die Hose zu kacken und das Hemd zu wechseln.» Bild: bsky.app

Bonus

Das hast du dir verdient! This is Copper. He's trying to make you a fancy Italian meal. Just needs help tracking down some sauce and meatballs, then dinner will be served. 13/10 (TT: spy_v13)



[image or embed] — WeRateDogs (@weratedogs.com) 19. Dezember 2025 um 00:52

(dsc)