Die besten Karikaturen zu den USA und die Trump-Memes der Woche

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes. Heute: «Weihnacht-Special».
20.12.2025, 05:4020.12.2025, 05:40

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Apropos Weihnachtsfilme

Today's Cartoon- Die Hard

[image or embed]

— Joe Heller (@joeheller.bsky.social) 17. Dezember 2025 um 22:24
Ich habe dir doch gesagt, «Die Hard» (mit Bruce Willis) sei kein Weihnachtsfilm» – «Es sind die Nachrichten.»

Don’t even ask #kennedycenter

[image or embed]

— Dennis Goris (@dennisgoris.bsky.social) 19. Dezember 2025 um 01:10
Abwandlung des berühmten JFK-Zitats durch den Kleptokraten Trump: «Fragen Sie, was Ihr Land für Sie tun kann.»

Wer von Trumps Steuersenkungen profitiert

Christmas Gifts For @rawstory.com Follow my work on substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 17. Dezember 2025 um 22:35

10 Regierungschefs, die Elon Musk seltsamerweise nie kritisiert www.der-postillon.com/2025/01/musk...

[image or embed]

— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 18. Dezember 2025 um 15:29

Die irre «Logik» islamistischer Terroristen

Anatomy of a terrorist. Today's cartoon by @emadelrosso.bsky.social. More cartoons: www.cartoonmovement.com #terrorism #Bondi

[image or embed]

— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 15. Dezember 2025 um 07:53
«Das ist für alle Zivilisten, die kaltblütig ermordet wurden.»

Antisemitismus hat viele Gesichter

#Antisemitism #jewish #hate #trump #news

[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 17. Dezember 2025 um 21:10

Derweil in Deutschland

„Fanliebe und Verschwörungsvorwürfe: Xavier Naidoo trotz Kritik zurück auf großer Bühne“ #xaviernaidoo #reichsbürger #Antisemitismus #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 17. Dezember 2025 um 19:04

Die einzig richtige Reaktion auf Hassverbrechen

Rod Emmerson @rodemmerson on the #Bondibeach terror attack #bondibeachattack #BondiBeachTerrorAttack #HanukkahAttack #IslamicTerrorism – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

[image or embed]

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 16. Dezember 2025 um 22:31

Good News für zwischendurch 💪🏻

Donors from around the world raised $2.5 million to support Ahmed Al-Ahmad, the hero who neutralized one of the terrorists in the Bondi Beach terrorist attack

[image or embed]

— Republicans Against Trumpism (@rpsagainsttrump.bsky.social) 19. Dezember 2025 um 06:44
«Spender aus aller Welt sammelten 2,5 Millionen Dollar, um Ahmed Al-Ahmad zu unterstützen, den Helden, der einen der Terroristen beim Terroranschlag am Bondi Beach neutralisierte.»

Damit zur Zusammenfassung von Trumps TV-Rede an die Amerikaner

Trumps Rede zur Nation

[image or embed]

— Kostas Koufogiorgos (@koufogiorgos.bsky.social) 18. Dezember 2025 um 14:51

Trump's speech: Old Man Yells at Cloud! Or... The Airing of Grievances.

[image or embed]

— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 18. Dezember 2025 um 07:32

Die Liste der verabscheuungswürdigen Amerikaner wird länger und länger

It's going to be a long list anntelnaes.substack.com/p/making-a-l...

[image or embed]

— Ann Telnaes (@anntelnaes.bsky.social) 17. Dezember 2025 um 02:46

Die US-Waffenlobby hat dank der Republikaner viel zu feiern

#gop #guns #brownuniversity #death #schoolshooting #NRA

[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 17. Dezember 2025 um 01:03

Reminder (aus aktuellem Anlass)

Meme zu Trump und Epstein Files
meme: bksy.app

FIFA saves the day, again. Trump wins the inaugural FIFA Man of the Year award! Donald hasn’t smiled this much since the Epstein years!

[image or embed]

— John (repeat1968) Buss (@johnbuss.bsky.social) 13. Dezember 2025 um 17:50

Trumps grösster Gegner in der US-Politik lässt es weiter krachen

Trump-Troll-Posting von Gavin Newsom (Dez. 2025)
Screenshot: x.com

Troll-Posting des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom

Tolle Nachrichten! Donald Trump hat gerade einen Krieg beendet, den er bereits einmal beendet hatte, der aber wieder ausgebrochen war, sodass er ihn erneut beendet hat. Er hat jetzt 300 Weltkriege, 27 Bürgerkriege und 8 kriegerische Machtkämpfe beendet. Es ist mir eine Ehre, Donald für seinen zweiten «My Little Pony Peace Prize der FIFA» nominieren zu dürfen.

The Contrarian

[image or embed]

— Michael de Adder (@deadder.bsky.social) 16. Dezember 2025 um 19:51
Der ermordete US-Regisseur Rob Reiner war nicht nur als Regisseur («When Harry met Sally», «Stand by Me») bekannt, sondern galt auch als einer der schärfsten Kritiker Donald Trumps.

Trumps Reaktion auf die Ermordung Reiners lässt tief blicken

Cartoon

[image or embed]

— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 16. Dezember 2025 um 18:21

Auf seiner Social-Media-Plattform verbreitet er Hass und Lügen

Distortion. Newsday.com/matt

[image or embed]

— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 16. Dezember 2025 um 00:11

Today's Cartoon- RIP Rob Reiner

[image or embed]

— Joe Heller (@joeheller.bsky.social) 16. Dezember 2025 um 01:55
Meathead = Dummkopf.

Was vermutlich auf einigen US-Wunschzetteln steht

12/16/2025- The Wish List www.timesfreepress.com/news/2025/de...

[image or embed]

— Clay Bennett (@claybennett.bsky.social) 16. Dezember 2025 um 00:55

Derweil in der kriegsversehrten Ukraine

Christian Adams @Adamstoon1 on #Zelensky #UkraineRussianWar #UkraineNeverSurrenders @Telegraph – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

[image or embed]

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 15. Dezember 2025 um 18:59

„Verbindungen zu MAGA: AfD sucht Anschluss in den USA“ #AfD #MAGA #Rechtsextremismus #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 15. Dezember 2025 um 11:42

Apropos Russenfeindlichkeit

Video: YouTube/Freeonis [ENG SUB]

Satire, aber wetten, dass Trump einen solchen Vorschlag gut fände ...

Selbstloses Angebot: Russland will sich an multinationaler Friedenstruppe für die Ukraine beteiligen www.der-postillon.com/2025/12/russ...

[image or embed]

— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 16. Dezember 2025 um 13:00

Dazu passend ...

Monday's @theguardian.com cartoon #Trump #Putin #Ukrainewar

[image or embed]

— Ella Baron (@ellabaron.bsky.social) 14. Dezember 2025 um 20:07

Die Trump-Regierung setzt voll auf fossile Brennstoffe, statt die Klimakrise zu bekämpfen

Please enjoy my cartoon for Wednesday's Toronto Star

[image or embed]

— Theo Moudakis (@theomoudakis.bsky.social) 16. Dezember 2025 um 22:06

Trump liebt Kohle

STOCKING OF COAL

[image or embed]

— Bill Day (@billdayart.bsky.social) 16. Dezember 2025 um 20:53

Unter Trump töten die USA einfache Drogenschmuggler und lassen Drogenbarone laufen

Extrajudicial killings? © Chappatte in The @bostonglobe.com via @globeopinion.bsky.social 👉 www.bostonglobe.com/2025/12/11/o...

[image or embed]

— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 11. Dezember 2025 um 17:56

Letztlich wird er auch noch den Teufel übers Ohr hauen



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 16. Dezember 2025 um 21:12

Leider zutreffend

Trump Vance Meme
«Trump durch Vance zu ersetzen ist wie sich in die Hose zu kacken und das Hemd zu wechseln.»Bild: bsky.app

Bonus

Das hast du dir verdient!

This is Copper. He's trying to make you a fancy Italian meal. Just needs help tracking down some sauce and meatballs, then dinner will be served. 13/10 (TT: spy_v13)

[image or embed]

— WeRateDogs (@weratedogs.com) 19. Dezember 2025 um 00:52

(dsc)

Tweeticle verpasst?

Die treffendsten Karikaturen und Trump-Memes der Woche
Die treffendsten Karikaturen und Memes zu einer verrückten Woche
Arnold Schwarzeneggers starke Botschaft gegen Hass und Antisemitismus
Video: watson
