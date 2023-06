Lockbit erpresst Chiphersteller TSMC und fordert 70 Mio. – das steckt dahinter

Das taiwanische Unternehmen hat gegenüber watson «einen Cyber-Sicherheitsvorfall bei einem IT-Hardware-Lieferanten» bestätigt. Die Auswirkungen hielten sich aber in Grenzen.

Was ist passiert?

Die berüchtigte Ransomware-Bande LockBit behauptet, den taiwanischen Chiphersteller TSMC gehackt zu haben und verlangt ein Lösegeld von 70 Millionen Dollar.

Ein TSMC-Sprecher hat gegenüber watson eine Cyberattacke bestätigt, relativiert aber die Folgen (unten mehr).

Auf ihrer Leak-Site im Darknet drohen die russischsprachigen Cyberkriminellen mit der Veröffentlichung von gestohlenen Daten, falls das Unternehmen nicht auf die Erpressung eingeht. Als «Deadline» wird der 6. August 2023 genannt – eine ungewöhnlich lange Frist für Ransomware-Fälle.

In dem am Donnerstagabend (29. Juni) veröffentlichten Posting behaupten die unbekannten Verfasser in holprigem Englisch, sie hätten «Zugangspunkte zum Netzwerk» sowie «Passwörter und Logins» des Unternehmens gestohlen.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kurz TSMC, ist der weltweit drittgrösste Halbleiterhersteller (was den Jahresumsatz betrifft) und der weltgrösste unabhängige Auftragsfertiger. Das Unternehmen beliefert einige der wichtigsten Techkonzerne, allen voran Apple.

Was wissen wir zum Ausmass des Hackerangriffs?

Relativ wenig.

Auf der LockBit-Website im Darknet wurden keine Screenshots veröffentlicht oder Dateien zugänglich gemacht, die den angeblichen Datendiebstahl belegen.

Ein TSMC-Sprecher erklärt gegenüber watson:

«TSMC hat vor Kurzem erfahren, dass es bei einem unserer IT-Hardware-Lieferanten zu einem Cyber-Sicherheitsvorfall gekommen ist, bei dem Informationen über die Ersteinrichtung und Konfiguration von Servern nach aussen gedrungen sind.»

Bei TSMC durchlaufe jede Hardwarekomponente eine Reihe umfangreicher Prüfungen und Anpassungen, einschliesslich Sicherheitskonfigurationen, bevor sie in das System von TSMC eingebaut werde, betont der Mediensprecher.

Der TSMC-Sprecher versichert:

«Die Überprüfung hat ergeben, dass dieser Vorfall weder den Geschäftsbetrieb von TSMC beeinträchtigt hat, noch wurden Kundendaten von TSMC gefährdet.»

Nach dem Vorfall habe TSMC «den Datenaustausch mit dem betroffenen Lieferanten in Übereinstimmung mit den Sicherheitsprotokollen und Standardbetriebsverfahren des Unternehmens sofort beendet».

«Dieser Cybersicherheitsvorfall wird derzeit von einer Strafverfolgungsbehörde untersucht.»

TSMC werde sich weiterhin dafür einsetzen, «das Sicherheitsbewusstsein seiner Zulieferer zu stärken und sicherzustellen, dass sie die Sicherheitsstandards einhalten».

Wer steckt dahinter?

Ein krimineller Geschäftspartner («Affiliate») von LockBit, der unter dem Namen National Hazard Agency agiert.

Dies geht aus einem aktuellen Tweet des Hacker-Forums «vx-underground» hervor. Die Forumsbetreiber gelten als hervorragend vernetzt innerhalb der Branche. Sie bieten die angeblich grösste Sammlung an Malware-Quellcode an.

Dieser Screenshot wurde von «vx-underground» bei Twitter veröffentlicht. screenshot: twitter

Anführer der National Hazard Agency ist ein 27-jähriger ukrainischer Cyberkrimineller, der unter dem Pseudonym «Bassterlord» agiert und schon mit mindestens vier bekannten Ransomware-Banden kooperiert haben soll. Neben LockBit waren dies die Gruppen REvil, RansomEXX, Avadon.

Ist das die erste Ransomware-Attacke gegen TSMC?

Nein.

Im August 2018 war TSMC von «WannaCry» betroffen und musste die Produktion vorübergehend stoppen. Die von russischsprachigen Cyberkriminellen in Umlauf gebrachte Windows-Ransomware richtete einen volkswirtschaftlichen Schaden in insgesamt zweistelliger Milliardenhöhe an.

