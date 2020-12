Digitec Galaxus verkauft echte Weihnachtsbäume – aus Dänemark

Wie grün sind Christbäume?

Martin Jungfer, Head of Content bei Digitec Galaxus, hat Anfang Dezember im Firmenblog über die (mangelhafte) Ökobilanz von Weihnachtsbäumen geschrieben. Er verweist im Beitrag auf die eidgenössische Zollstatistik zum Thema, und diese Statistik hat es tatsächlich in sich: Über 5500 Tonnen Weihnachtsbäume und Tannenzweige im Wert von fast 8 Millionen Franken seien vorletztes Jahr in die Schweiz importiert worden. Die meisten aus Dänemark.



Wie nachhaltig unterschiedliche Typen von Weihnachtsbäumen seien, habe unter anderem die Schaffhauser Firma ESU-services ermittelt und stelle ein Tool zur Berechnung der Ökobilanz zur Verfügung. In die Excel-Tabelle könne man alle relevanten Daten eingeben. Berücksichtigt würden sämtliche Faktoren, inklusive Transport und Herkunft, Nutzungsdauer sowie Unterschiede bei der Zucht.



Wenig überraschend schneide eine Tanne aus heimischem Schweizer Wald gut ab. Allerdings sorge (wider Erwarten) nicht der kurze Transportweg vom Produzenten zum Käufer nach Hause für eine gute Platzierung in der Umweltrangliste. Es liege vielmehr daran, dass Schweizer Bauern vergleichsweise wenig Pestizid und Dünger einsetzten. Die industrielle Herstellung von mineralischen Stickstoffdüngern trage massgeblich zum CO2-Fussabdruck der Landwirtschaft bei. Hier sündigten eher die Betreiber grosser Weihnachtsbaum-Plantagen in Nordeuropa.