Kundendaten bei Cyberattacke auf Online-Shop gestohlen

Das Internetportal des vor allem in der Romandie beliebten Online-Shops Nature & Découvertes ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Die unbekannten Täter stahlen persönliche Daten von knapp über 200 Kundinnen und Kunden. Die betroffenen Personen wurden informiert.

Bei einer Überprüfung sei eine technische Störung auf der Website festgestellt worden. Dies sagte Pascal Vandenberghe, Chef der Buchhändlers Payot, der das Franchise-Unternehmen Nature & Découvertes in der Schweiz betreibt, am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das Problem sei auf einen Fehler eines IT-Lieferanten zurückzuführen. Es habe eine Sicherheitslücke im Verwaltungssystem für das E-Commerce gegeben.

«Es entstand nur ein begrenzter Schaden», sagte Vandenberghe. «Es handelt sich zwar nicht um einen schwerwiegenden Vorfall, aber wir hielten es für logisch, trotzdem zu kommunizieren.»

Das Problem betrifft Kundinnen und Kunden, die im Online-Shop Nature & Découvertes Schweiz Einkäufe mit der Kreditkarte bezahlt haben. Sie wurden am Dienstag per E-Mail über den Vorfall informiert. Das Unternehmen bedauere diesen Vorfall zutiefst und habe alle notwendigen Massnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass sich so etwas nicht wiederhole, hiess es weiter. Die Webseite von Payot war vom Angriff nicht betroffen. (sda)