Australische Fluggesellschaft Qantas von Cyberangriff betroffen

Eine Reihe folgenschwerer Cyberangriffe hatte in den vergangenen Jahren Sorgen hinsichtlich des Schutzes persönlicher Daten ausgelöst. Qantas entschuldigte sich 2024, nachdem bei einer Panne in seiner mobilen App die Namen und Reisedaten einiger Passagiere offengelegt worden waren.

Laut Qantas wurden in dem Blue-Chip-System weder Kreditkartendaten noch Passnummern gespeichert. Auswirkungen auf den Flugbetrieb oder die Sicherheit der Fluggesellschaft seien nicht zu befürchten, hiess es.

Die Angreifer hätten Zugang zu sensiblen Informationen wie Kundennamen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Geburtstagen erhalten, teilte das australische Unternehmen Blue Chip am Mittwoch mit. Blue Chip zufolge sind auf der von ihm betriebenen Plattform Daten von sechs Millionen Kundinnen und Kunden gespeichert.

Die australische Fluggesellschaft Qantas ist nach eigenen Angaben Ziel eines Cyberangriffs geworden. Hacker griffen eines ihrer Kundenkontaktzentren an und drangen in ein Computersystem ein, das von einem Subunternehmen genutzt wurde, wie Qantas mitteilte.

Eine Boeing 737 startet in Sydney. archivBild: keystone

