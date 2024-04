Die Betrüger können, wie bei Punkt 5 erklärt, beliebige Schweizer Handynummern vortäuschen. Manchmal gehört die angezeigte Nummer einem Handy-Nutzer in der Schweiz, in anderen Fällen ist die Nummer niemandem zugeordnet. Swisscom und Co. können die Nummern also nicht blockieren, weil man so auch die Nummern unbeteiligter Personen sperren würde.

Sie müssen die Nummer nicht kennen. Die Betrüger nutzen Software, die automatisiert Schweizer Handynummern anwählt. «Sie könnte an einem Tag praktisch jeden Anschluss in der Schweiz anrufen», schreibt das BACS.

Die Betrüger sieben also in einem ersten Schritt mit dem computergenerierten Anruf automatisiert alle aus, die ohnehin nicht auf den Betrug hereinfallen. Sie müssen somit nur noch jene im direkten Gespräch überzeugen, ihnen Geld zu senden oder Zugriff auf das eigene Gerät zu gewähren, die anfänglich keinen Verdacht schöpfen und die Taste «1» wählen. Das ist natürlich nur eine kleine Minderheit, was den Aufwand für die Kriminellen extrem verringert.

«Bei der aktuellen Variante ruft nicht mehr ein Mensch an, sondern eine Maschine. Diese probiert den ganzen Tag zufällig Schweizer Telefonnummern durch. Ist die Nummer ungültig, ruft sie sofort die nächste an, trifft sie auf eine gültige, wird das Band mit der Durchsage abgespielt und das Opfer aufgefordert, auf die Taste ‹1› zu drücken. Erst nach Drücken der Taste ‹1› wird der Angerufene mit dem Betrüger verbunden. Und hier liegt auch der Grund verborgen, warum die Taste ‹1› gedrückt werden soll: Nur diejenigen werden so mit den Betrügern verbunden, die die Geschichte zumindest ansatzweise glauben.»

Sehr viele. Und es gibt auch Opfer. «Mit der Tonband-Masche seien allein in den vergangenen Wochen über ein Dutzend Personen um ihr Geld gebracht worden», berichtete das Konsumentenmagazin «Espresso» von Radio SRF 1. Seit Sommer 2023 werden dem Bundesamt für Cybersicherheit BACS vermehrt gefälschte Anrufe von angeblichen Polizeibehörden gemeldet. In den letzten drei Wochen haben sich die Meldungen zu diesem Phänomen «nahezu verdreifacht und sind verantwortlich für den höchsten Meldeeingang seit Gründung der Anlaufstelle», schreibt das BACS .

Die Fake-Gesetzeshüter «versuchen mit geschickter Gesprächsführung, auch mit Androhung von Haft, sensible Daten, Geld und Wertsachen zu entlocken», warnt die Kantonspolizei Zürich auf der Webseite telefonbetrug.ch . Opfer werden aufgefordert, Geld via E-Banking zu überweisen und eine Fernwartungssoftware zu installieren, um der vermeintlichen Polizei Zugriff auf den Computer oder das Smartphone zu gewähren. Mithilfe dieses Programms ist es dann möglich, die Geräte der Opfer aus der Ferne zu steuern und gegebenenfalls auf das Online-Banking zuzugreifen.

Schweizerinnen und Schweizer werden seit Monaten massenhaft mit Anrufen von Fake-Polizisten belästigt. Dabei ruft nicht mehr ein Mensch an, sondern eine «Maschine». Das erlaubt den Kriminellen, ihr betrügerisches Geschäftsmodell zu intensivieren. In den letzten Wochen hat die jüngste Angriffswelle alle Rekorde gebrochen, meldet das Bundesamt für Cybersicherheit.

