Sind 5G-Antennen gefährlich? Ein umfassender Faktenbericht gibt Antworten



Die Schweizer Mobilfunknetze stossen an ihre Grenzen. Swisscom und Co. wollen das leistungsfähigere 5G-Netz rasch ausbauen. Kritiker befürchten gesundheitliche Risiken. Ein lang erwarteter Expertenbericht des Bundes gibt nun teilweise Entwarnung – mit einem grossen Aber.

Mobilfunkstrahlung, insbesondere 5G, erhitzt die Gemüter. Vor einem Jahr hatte die damalige Umweltministerin Doris Leuthard eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Diese hat nun am Donnerstag ihre Ergebnisse präsentiert. Mit dem Bericht legt die Arbeitsgruppe einen umfassenden Faktenbericht vor (PDF). Diese Auslegeordnung ist aber nicht verknüpft mit der Einführung von 5G.

Kein Freipass für höhere Grenzwerte

Auf eine Änderung der Grenzwerte, wie sie die Mobilfunkanbieter gefordert hatten, konnten sich die Expertengruppe nicht einigen. Daher gebe sie auch keine Empfehlung dazu ab.



Wofür steht 5G genau? Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) schreibt: «5G ist der Name der fünften Mobilfunkgeneration, die als New Radio bezeichnet wird. Die über das Mobilfunknetz übertragene Datenmenge verdoppelt sich jedes Jahr. Mit der Einführung der dritten Mobilfunkgeneration (3G, UMTS) Mitte der 2000er-Jahre und der vierten Generation (4G, LTE) ab 2012 konnte der Bedarf bisher abgedeckt werden. Nun stossen diese Technologien jedoch an ihre Grenzen. Die Einführung von 5G wird für eine deutliche Erhöhung der Datenübertragungskapazitäten sorgen.»

Zu den Empfehlungen, die die Arbeitsgruppe abgegeben hat, gehören die Fortsetzung des Monitorings zu den Gesundheitsrisiken und die Intensivierung der Forschung. Zudem soll die Information der Bevölkerung verstärkt werden.

Keine schädliche Wirkung von 5G, aber...

Im Bereich Gesundheit zeigt der Bericht den aktuellen Stand des Wissens. Unterhalb der geltenden Immissionsgrenzwerte hätten bisher gesundheitliche Auswirkungen nicht konsistent nachgewiesen werden können, schreibt die Arbeitsgruppe. Aus Praxis und Wissenschaft gebe es unterschiedlich gut abgestützte Beobachtungen.

Die neuen 5G-Antennen nutzen eine effizientere Technologie als 3G- oder 4G-Antennen, dank der mehr Informationen schneller übermittelt werden können. Die Eigenschaften der Wellen sind aber die gleichen wie für 4G und somit gesundheitlich unbedenklich, so lange sie unter dem Grenzwert liegen. Das Vorsorgeprinzip verlangt Grenzwerte für die Strahlung, die in der Schweiz zehnmal tiefer als in den Nachbarländern sind. Dieser Wert muss auch von 5G-Antennen eingehalten werden.

Gesundheitliche Effekte künftig genutzter Frequenzen unklar

«Die gesundheitlichen Effekte von Mobilfunkstrahlung und insbesondere von Frequenzen, die in Zukunft voraussichtlich für 5G verwendet werden sollen, sind noch nicht abschliessend geklärt», heisst es im Bericht (PDF). Solche Millimeterwellen werden in der Schweiz aktuell noch nicht für das 5G-Netz genutzt. Swisscom und Co. stellen sich daher auf den Standpunkt, dass das 5G-Netz ohne Millimeterwellen ausgebaut werden könne.

Ein Zeitplan, wann in der Schweiz künftig Millimeterwellen zur Anwendung gelangen könnten, liegt noch nicht vor. Bei der Einwirkung solcher Strahlung auf den Menschen bestehen aus wissenschaftlicher Sicht noch Unklarheiten.



Das sagt der Bundesrat

Der Bundesrat will die Digitalisierung der Gesellschaft und Wirtschaft vorantreiben und erachtet dafür leistungsfähige Mobilfunknetze nach dem 5G-Standard als unverzichtbar. Am Vorsorgeprinzip des Umweltschutzgesetzes sei aber festzuhalten.



Das sagen die Mobilfunkanbieter

Der Fachbericht bestätige, «dass der Einführung von 5G aus gesundheitlicher Sicht nichts entgegensteht.» Das sorge für Entwarnung und Klarheit. Die Kantone und Gemeinden seien jetzt gehalten, die Bewilligungsverfahren gemäss den geltenden Empfehlungen ohne Verzug zu behandeln.

Was geschieht nun?

Der Bericht der Arbreitsgruppe enthält auch Konzepte, wie eine zukünftige Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft ausgestaltet werden und wie mit der Strahlenbelastung umgegangen werden könnte.

Die Arbeitsgruppe hat ihren Bericht dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) eingereicht. Dieses entscheidet über das weitere Vorgehen.



Aufgabe der Arbeitsgruppe war es, die Fakten im Hinblick auf den zukünftigen Ausbau der Mobilfunknetze zusammenzufassen und Optionen aufzuzeigen. Es ging also nicht darum, über die Einführung von 5G-Netzen zu entscheiden oder wissenschaftliche Forschung zu gesundheitlichen Aspekten durchzuführen.

In der Arbeitsgruppe waren Bundesämter und Kantonsbehörden vertreten, aber auch Mobilfunkanbieter, die Ärzteschaft sowie Vertreterinnen und Vertreter der Städte und Gemeinden.

Der Bericht der Arbeitsgruppe Mobilfunk und Strahlung kann auf der Webseite des Bundesamtes für Gesundheit heruntergeladen werden.

