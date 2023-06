Auf Reddit wird gestreikt: Was es damit auf sich hat

Reddit und Snoo

Der Name Reddit ist eine Art Wortspiel: «I read it on Reddit» («Ich las es auf Reddit»), wobei sich «read (im Präteritum) it» und «Reddit» gleichlautend anhören, weiss Wikipedia.

Der Name des vom Reddit-Co-Gründer Alexis Ohanian entworfenen Maskottchens ist Snoo. Dieser entstand aus dem Kofferwort Snew für «what’s new» (= «Was gibt es Neues?»), einer ersten Idee Ohanians als Name für Reddit