Viele Schweizer Firmen-Chefs unterschätzen das Risiko von Cyberattacken

Befragt nach tatsächlichen Vorfällen gaben indes nur rund 11 Prozent der KMU-Geschäftsführenden an, bereits Opfer von Cyberkriminellen geworden zu sein. Wiederum gut die Hälfte der Angegriffenen habe dabei finanzielle Schäden erlitten.

«Generell geht es zudem nicht nur um die technische Umsetzung von Sicherheitsmassnahmen», so Seebeck weiter. Zumal diese ja meist an externe IT-Dienstleister ausgelagert werde. Vor allem organisatorische Massnahmen – wie die Sensibilisierung von Mitarbeitenden oder die Datensicherung – seien ernst zu nehmen und müssten entsprechend adressiert werden.

Konkret hätten sich in den vergangenen Jahren jeweils etwa ein Fünftel der befragten KMU als «Pioniere» gesehen. Bei der diesjährigen Befragung seien es nur noch rund ein Zehntel gewesen.

Zu diesem Befund gelangt eine Befragung des Markt- und Sozialforschungsinstitut GFS. Der Hauptbefund: Die Schweizer KMU räumten dem Thema Cybersicherheit immer noch eine geringe Priorität ein. Und im Langzeitvergleich zeige sich, dass die Schutzmassnahmen nur zögerlich umgesetzt würden. «Im Kampf gegen Cyberkriminalität gibt es daher kaum Fortschritte», sagte Simon Seebeck, Leiter des Kompetenzzentrums Cyber Risk bei der Mobiliar-Versicherung, am Dienstag.

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in der Schweiz verlieren laut einer aktuellen Studie beim Thema Cybersicherheit den Anschluss.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So viel Geld braucht man, um sorglos glücklich zu sein

Bürgermeister: AKW Saporischschja in Gefahr +++ Schweiz für Schaffung von Sondertribunal

Ein Häftling in den USA wird zum Versuchskaninchen für eine neue Tötungsart

iPhone 15 und iPhone 15 Pro: Das sind die grössten Neuerungen

Bald kommen die neuen iPhones in den Handel. Hier erfahren Interessierte, was die 2023er-Generation Besonderes zu bieten hat.

Am Freitag, 22. September, ist der offizielle Verkaufsstart für die neuen Apple-Smartphones, der Vorverkauf hat bereits begonnen. In diesem Beitrag stellen wir die grössten Neuerungen beim iPhone 15, dem 15 Plus, 15 Pro und 15 Pro Max vor. Und du erfährst, wann iOS 17 kommt.