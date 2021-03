Digital

Wirtschaft

Elon Musk ist jetzt «Technoking» – und Tesla hat einen «Master of Coin»



Elon Musk ist jetzt offiziell «Technoking» – und Tesla hat auch einen «Master of Coin»

Das US-Unternehmen sorgt mit neuen Titeln für zwei Top-Manager für Schlagzeilen.

Der für seine Eskapaden bekannte Tesla-Chef Elon Musk hat sich in der internen Hierarchie des Elektroauto-Herstellers einen Königstitel zugelegt. Musk sei nun der «Technoking of Tesla», meldete das Unternehmen am Montag in einer Pflichtmitteilung bei der US-Börsenaufsicht SEC.

Finanzchef Zack Kirkhorn trage ab sofort den Titel «Master of Coin» (etwa: «Meister der Münze») – in Anlehnung an die jüngsten Geschäfte Teslas mit Kryptowährungen wie Bitcoin, heisst es weiter. Ihre Positionen als Konzern- und Finanzchef behielten Musk und Kirkhorn weiter, schränkte Tesla zugleich ein.

Bild: Screenshot: YouTube

Der 49-jährige Musk sorgt immer wieder unter anderem mit seinen Tweets für Aufsehen und mitunter auch für starke Bewegungen an den Finanzmärkten. Ein Investor des US-Elektroautobauers wirft dem Milliardär in einer jüngsten Klage «erratische» Twitter-Nachrichten vor, die das Unternehmen angeblich hohen juristischen Risiken und milliardenschweren Kursverlusten aussetzten.

Im Mai 2020 etwa liess Musk Teslas Aktien mit einer Reihe sonderbarer Tweets an einem einzelnen Handelstag um mehr als zehn Prozent fallen. Damals schrieb er unter anderem, dass er den Börsenwert des Unternehmens für zu hoch halte und kündigte an, sich von fast allem physischen Besitz trennen zu wollen. Am 1. April 2019 postete er ein Scherzfoto über eine Tesla-Pleite.

(dsc/sda/awp/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Wie Elon Musk mit Tesla durchstartete Elon Musk postet Drohnenflug über «Giga-Factory» – und landet viralen Hit Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter