Bye-bye Ladekabel? Xiaomi will über mehrere Meter kabellos laden

Dieter Bohlen sorgt mit schlüpfrigem Spruch für Fremdschäm-Moment bei «DSDS»

Dass bei «DSDS» nicht alle Kandidaten mit einer grossartigen Stimme gesegnet sind, dürfte mittlerweile bekannt sein. Denn in der Castingshow geht es eben nicht nur um Gesang, sondern in erster Linie um Unterhaltung. Und für die hat am Samstagabend vor allem Dieter Bohlen gesorgt. Der Chef-Juror wollte mit einem schlüpfrigen Spruch Kollegin Maite Kelly in Verlegenheit bringen.

Als Kandidatin Julette Nkometa vor die Jury trat, waren die Erwartungen hoch. Die selbstbewusste Pflegeassistentin aus …