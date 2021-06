Digital

YouTube

YouTube-Star Philipp Mickenbecker ist tot



Quelle: Facebook / Philipp Mickenbecker

YouTube-Star Philipp Mickenbecker ist tot

In den vergangenen Jahren musste er immer wieder gegen den Krebs kämpfen, nun ist Philipp Mickenbecker an den Folgen der Krankheit gestorben. Der YouTuber wurde nur 23 Jahre alt.

Ein Artikel von

Es war eine herzzerreissende Reise, auf die Philipp Mickenbecker seine mehr als 1.35 Millionen YouTube-Abonnenten über den Kanal «The Real Life Guys» in den letzten Jahren per Video immer wieder mitgenommen hatte. Mit gerade einmal 16 Jahren bekam er die Diagnose Lymphdrüsenkrebs, konnte mithilfe einer Therapie geheilt werden. Doch vier Jahre später kam die Krankheit zurück. Wieder besiegte Philipp den Krebs, bis er im September 2020 einen erneuten Rückschlag erlitt.

Nun hat der Internetstar den Kampf gegen den Krebs verloren. Er starb mit nur 23 Jahren im Kreise seiner Familie, wie diese bekannt gab. «Philipp ist gestern Abend im Krankenhaus von uns gegangen. Wir waren alle bei ihm. Er hat in den letzten Wochen oft starke Schmerzen gehabt und wir sind uns sicher, dass er jetzt an einem besseren Ort ist», heisst es in dem Posting, das auf seinen Social-Media-Kanälen geteilt wurde.

«Wir sind dankbar für jeden Moment, den wir mit ihm in den letzten Jahren erleben durften. Philipp hatte vollen Frieden mit der Situation und hat sich sehr über all eure Gebete gefreut», heisst es weiter über den gläubigen Influencer. Schon Mitte der Woche hatten seine Freunde und Familie Sorgen geäussert, da Philipp wegen starken Blutverlusts ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Seine Fans beteten und sangen vor der Klinik für ihn. Das habe ihm in seinen letzten Stunden Halt gegeben.

Es ist nicht der erste Schicksalsschlag, den Philips Zwillingsbruder Johannes und die Familie der beiden YouTuber verkraften muss. 2018 verstarb ihre Schwester bei einem Flugzeugabsturz mit einer Propellermaschine.

Verwendete Quellen:

(jdo/t-online)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Hier gibt es zwar keinen Empfang – Tinder, YouTube und Co. existieren trotzdem. Irgendwie ... 1 / 14 Hier gibt es zwar keinen Empfang – Tinder, YouTube und Co. existieren trotzdem. Irgendwie ... Neuseeland sagt Insta-Fotos den Kampf an – und wirbt für Facettenreichtum Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter