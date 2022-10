24 preuves que c'est mieux de picoler avec modération

Oui, on a déjà fait des articles là-dessus, mais c'est toujours rigolo. 😁 Et c'est une raison suffisante pour vous fournir une fois de plus des photos de personnes qui ont bu jusqu'à plus soif.

Evidemment, on n'est pas là pour se moquer des personnes concernées. On tient également à notre rôle «pédagogique» et on utilise ces images pour vous dire: buvez avec modération!

Un classique... 😁

Pour ceux qui n'ont pas suivi: il ne souffle pas dans un alcootest, mais dans une radio. photo: imgur

Quand ton pote est totalement ivre, mais que tu ne peux veux pas rentrer chez toi.

Je me demande comment il a pu se trahir - était-ce l'étreinte ou d'abord le coup de poing dans le ventre ?

Au moins, il ne peut pas continuer à boire son verre et devenir encore plus ivre...

Titre de journal: «Des policiers prennent un selfie avec un homme ivre dans son lit pour qu'il se souvienne comment il est rentré chez lui.»

Quand t'est tellement bourré que tu parles à l'horloge... 😅

Cette sensation quand tu te couches dans ton lit et que t'attends de t'endormir.

Vous connaissez cette situation lorsque vous rentrez de soirée et que vous voulez manger rapidement un truc?

En même temps, faire de la pâtisserie, c'était pas non plus une super idée... photo: imgur

Quand t'es ivre, de petites choses peuvent devenir des obstacles insurmontables.

En plus, il y avait un trottoir... photo: imgur

Reste à espérer qu'elle ne s'est pas endormie comme ça.

Quand t'es bien bourré et que quelqu'un te dit que t'es bien bourré:

Le meilleur costume pour lui!

On mérite tous d'avoir de tels amis: ils ont fait en sorte qu'il ne tombe pas du canapé.👏

Un sol glissant et trop d'alcool...

Ou alors sol glissant car trop d'alcool?! 🤷‍♂️ photo: imgur

Ça a l'air ennuyeux pour tout le monde.

Se détendre, tout simplement.

Le pauvre gars a simplement trouvé son frère jumeau aussi bourré...

Pour ceux qui ont pas suivi: c'est un miroir. photo: imgur

Mon petit doigt me dit qu'il est ivre.

A sa décharge, ces chaises ont l'air pénible pour s'asseoir...

On arrive tous à un point où marcher devient simplement trop dur...

Quand tu rentres à la maison bourré et que ton père te fait la morale:

Et dire qu'on pensait que ça ne fonctionnait qu'avec les chats.

Toute une sortie en quelques secondes : Boire, vomir, dormir.

Bonus:

Quel est le meilleur moyen pour un jongleur de convaincre la police qu'il n'est PAS ivre? En toute logique:

(smi)

À propos de picoler...

Heureusement qu'il y avait du champagne à ce mariage.

Vidéo: watson

On accompagne ça d'une petite douceur? 19 gâteaux parmi les plus laids de la Terre 🎂