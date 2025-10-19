en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Divertissement
Australie

Un crocodile s’invite dans la piscine d’un hôtel australien

Un crocodile s’invite dans la piscine d’un hôtel australien

Un jeune crocodile a été aperçu samedi dans la piscine du Sheraton Grand Mirage Resort à Port Douglas, dans le nord-est de l’Australie, alors que des vacanciers se détendaient à quelques mètres.
19.10.2025, 10:2419.10.2025, 10:24

Des images publiées en ligne ce weekend montrent un crocodile dans la piscine d'un hôtel de luxe du nord-est de l'Australie, avec clients se détendant au soleil à quelques mètres de lui.

Une vidéo publiée sur le réseau social TikTok montre le jeune reptile allongé au fond de la piscine du Sheraton Grand Mirage Resort, à Port Douglas.

En fond sonore, on peut entendre l'utilisatrice à l'origine de cette vidéo, Lisa Keller, déclarer:

«Je ne veux alarmer personne, mais il y a un crocodile dans la piscine du Sheraton»

Elle se rapproche ensuite du bassin où l'on aperçoit des touristes se détendre sur des chaises longues autour de la piscine.

«Personne ne s'en soucie», lâche-t-elle.

Les images d'une vidéo circulant sur les réseaux sociaux correspondent aux photos de l'hôtel telles que présentées sur son site internet.

Voici les 22 champignons les plus fous du monde 😳

Le directeur de l'établissement, Joseph Amerio, a déclaré que le crocodile avait été repéré tôt samedi matin.

Il a ensuite indiqué que la zone de la piscine avait été évacuée jusqu'à ce que les agents de la faune sauvage de l'Etat du Queensland ne l'en retirent dans l'après-midi.

Ils ont installé des panneaux d'avertissement

Les gardes-chasse ont «relogé» l'animal et installé des panneaux d'avertissement concernant la présence de crocodiles dans la région, selon un porte-parole du ministère australien de l'Environnement.

«A aucun moment les clients et le bébé animal ne se sont trouvés en même temps dans la piscine»
Joseph Amerio

On estime que plus de 100 000 crocodiles d'eau salée, mais aussi d'eau douce (considérés comme moins agressifs), vivent dans le nord de l'Australie.

Il n'a pas été précisé à laquelle des deux espèces le crocodile en question appartenait. (tib/ats)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Alec Baldwin a encore des ennuis: «Un camion de la taille d'une baleine»
Alec Baldwin a encore des ennuis: «Un camion de la taille d'une baleine»
de Marine Brunner
Yseult affirme avoir été «plagiée» et s'en prend plein la tronche
Yseult affirme avoir été «plagiée» et s'en prend plein la tronche
Ils vivent comme nous
Ils vivent comme nous
de Jérémie Crausaz
Ce spa romand figure parmi les 50 meilleurs du monde
Ce spa romand figure parmi les 50 meilleurs du monde
de Marine Brunner
Thèmes
Le monde merveilleux du cervelat
1 / 12
Le monde merveilleux du cervelat

Des cervelats à l'ail et à la sauge
source: fooby
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Aldi passe à l'offensive sur le pain, Migros et Coop réagissent
2
Un faux rabais chez Migros? «La pratique est courante»
3
Comment ce célèbre lac valaisan résiste au surtourisme
L'idylle de Katy Perry avec Justin Trudeau pourrait lui coûter cher
Depuis plusieurs semaines, la rumeur d’une romance entre Katy Perry et Justin Trudeau enflamme les médias. Mais selon un proche du couple, cette histoire d’amour pourrait bien avoir un prix élevé pour la popstar.
Katy Perry semble avoir retrouvé l’amour. Non pas avec un musicien ou une star d’Hollywood, comme le voudrait l'ordre des choses, mais avec… un ancien premier ministre. Des photos de paparazzis ont montré la chanteuse, tout sourire, bras dessus bras dessous avec l’ex-chef du gouvernement canadien Justin Trudeau, à bord de son yacht au large des côtes californiennes.
L’article