Automne

15 mèmes pour vous rappeler que l'automne est la saison du seum

C'est l'automne! Comment survivre à la baisse des températures et à la dépression saisonnière? Avec des mèmes, pardi!
25.09.2025, 05:3125.09.2025, 05:31
Sergio Minnig
Sergio Minnig

Le thermomètre a chuté drastiquement. Il fait froid, il fait gris, c'est le début de l'automne. Officiellement, il a commencé le 22 septembre (à 20h19 précisément), mais en réalité, on se sent déjà un peu en hiver. A tel point qu'on a envie d'allumer un feu de bois (une bougie si on n'a pas de cheminée), de s'emmitoufler dans une couverture en cachemire (en laine si on est pauvre), en recherchant déjà des films de Noël sur Netflix.

Quelle tristesse. Alors, comment vivre au mieux cette dure transition? Avec des mèmes évidemment.

LeggoooOOOoooo!!

Image
Image: watson

Image
watson

Image
Image: harrypotterring/watson

Image
Image: imgur

Image
imgflip/watson

Image
Image: twitter/watson

Image
Image: imgflip/watson

Image
Image: imgflip/watson

Image
imgflip/watson

Image
Image: imgflip/watson

Image
imgflip/watson

Image
Image: imgur

Image
Image: imgflip/watson

Image
Image: imgflip/watson

Bref, ce ne sera pas vous👇

Image
source
Et maintenant, à vous de jouer: postez vos mèmes d'automne en commentaires!

Cette meuf énervante qui aime l'automne? C'est elle:

Vidéo: watson

En automne, allez au musée trouver votre double comme ces gens👇

1 / 16
Ces gens ont trouvé leur double au musée
imgur
source: imgur / imgur
