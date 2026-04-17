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«Top Gun 3» est officiellement en préparation

«Top Gun 3» est officiellement en préparation
Sorti en 2022, Top Gun: Maverick avait rapporté 1,5 milliard de dollars.Keystone

«Top Gun 3» est officiellement en préparation

Les fans de Pete «Maverick» Mitchell ont de quoi se réjouir: Paramount a annoncé que le troisième volet de la saga «Top Gun» était en développement.
17.04.2026, 06:1517.04.2026, 06:15

Le troisième volet de Top Gun, avec Tom Cruise dans le rôle du pilote Pete «Maverick» Mitchell, est officiellement en préparation, a annoncé jeudi le studio Paramount Pictures lors du salon des professionnels américains du cinéma, CinemaCon à Las Vegas.

Le co-directeur de Paramount Films, Josh Greenstein, a déclaré que Top Gun 3 était «officiellement en développement» et que son scénario était «bien avancé».

Tom Cruise va recevoir un Oscar d'honneur

Sorti en 1986, le premier volet avait propulsé Tom Cruise vers la célébrité, et sa suite avait rapporté 1,5 milliard de dollars dans le monde entier en 2022 alors qu'Hollywood se remettait difficilement de la pandémie de Covid-19.

L'acteur, 63 ans, n'était pas présent lors de la présentation de Paramount, mais il est apparu dans une vidéo diffusée en ouverture de l'événement. On l'y voit juché sur le célèbre château d'eau du studio à Hollywood, affirmant: «l'avenir s'annonce radieux vu d'ici.»

30 films par an

Le patron de Paramount Skydance, David Ellison, a par ailleurs profité de l'événement pour annoncer une fenêtre d'exploitation de 45 jours pour les films du groupe avant leur arrivée en streaming, dans un contexte de tensions liées à sa fusion avec Warner Bros.

«Une fois que nous aurons fusionné avec Warner Bros, nous produirons un minimum de 30 films par an», a-t-il promis, avant de lancer: «Longue vie aux films!»

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Top Gun: Maverick: une caresse pour les papas en crise de la quarantaine (comme moi)

Paramount Skydance avait annoncé en février le rachat de son concurrent Warner Bros pour 111 milliards de dollars, mettant un terme à une bataille de longue haleine avec Netflix.

Hollywood craint avec ce rachat une baisse de l'investissement dans la production cinématographique, ce qui pourrait provoquer des effets en cascade dans une industrie qui emploie des dizaines de milliers de personnes, notamment en Californie. (ats)

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