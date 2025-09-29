Tilly Norwood est la première création issue du studio de talents IA récemment lancé Xicoia. image: Xicoia

Cette actrice qui explose fait polémique à Zurich

Entièrement généré par intelligence artificielle, le minois de Tilly Norwood devrait bientôt se trouver à l'affiche de grosses productions hollywoodiennes - à la plus grande horreur des «vrais» acteurs.

Plus de «Divertissement»

Elle s'appelle Tilly Norwood. Elle a de longs cheveux bruns, un large sourire un brin timide, des yeux de biche et un compte Instagram. Mais cette femme n'est pas réelle.

L'actrice est la première d'une série de talent hyper-réalistes destinés à l'industrie cinématrographique. Xicoia

C'est peu dire que sa «présence» lors d'une conférence au festival du film de Zurich, ce week-end, n'a laissé personne indifférent. Et pas seulement parce que l'actrice en herbe vient d'apparaître dans son premier court-métrage, cet été.

C'est à l'occasion d'une table ronde organisée par le média spécialisé Deadline, en marge du festival, que son instigatrice, la comédienne néerlandaise Eline Van Der Velden, a introduit cette actrice qui n'existe qu'à l'écran.

«Lorsque nous avons lancé Tilly pour la première fois, les gens se demandaient: "Qu'est-ce que c'est que ça?", et maintenant nous allons annoncer quelle agence la représentera dans les prochains mois», a déclaré la Néerlandaise.

«J'ai du mal à y croire… mon tout premier rôle est en direct! Je joue dans AI Commissioner, un nouveau sketch qui explore avec humour l'avenir du développement télévisuel», s'est réjouie la fausse actrice sur sa page Facebook à la sortie du mini-film.

«Je suis peut-être générée par une intelligence artificielle, mais je ressens des émotions bien réelles en ce moment. J'ai tellement hâte de voir ce qui va suivre!» Tilly, cet été, lors de la sortie du clip

Selon Eline Van der Velden, après avoir subi quelques moqueries et haussements de sourcils incrédules ces derniers mois, son égérie fait désormais l'objet d'un intérêt croissant de la part des studios. De fait, Tilly est apparue dans son premier rôle, un sketch comique, en juillet.

Vidéo: watson

L'objectif de Tilly et de sa créatrice est simple, désormais:

«Nous voulons que Tilly soit la prochaine Scarlett Johansson ou Natalie Portman, c'est l'objectif de notre démarche» Eline Van der Velden, cet été, à Broadcast International, lors de la sortie du premier clip mettant en scène Tilly

Outre Tilly, le studio IA Xicoia promet d'offrir d'autres talents 100% IA destinés non seulement au cinéma, mais aussi à TikTok, YouTube ou encore aux jeux vidéo. Outre une bobine reconnaissable, ils doivent être livrés avec une personnalité développée, une voix, et un arc narratif évolutif qui leur permettent d’interpréter des monologues, voire d’improviser, rappelle Deadline.

Avalanche de réactions

Forcément, la présentation de Tilly n'a pas manqué de susciter une vague de réactions virulentes et paniquées dans l'industrie. A commencer par Melissa Barrera, qui a joué dans Scream et Abigail, dans une story Instagram. «J’espère sincèrement que tous les acteurs représentés par cet agent vont le lâcher. C’est dégueulasse», s'indigne l'humaine.

«Et qu’en est-il des centaines de jeunes femmes bien vivantes dont les visages ont été assemblés pour la créer? Vous n’auriez pas pu en embaucher une seule?» a également réagi Mara Wilson, aperçue notamment dans Matilda en 1996.

«C’est un énorme doigt d’honneur à tout notre métier. Et puis… ce n’est pas un hasard si c’est une "actrice IA femme". C’est juste une nouvelle manière pour des hommes de contrôler et de raconter l’expérience féminine. C’est dégueulasse. #cancelTillyNorwood!» L'actrice nominée aux Oscars Abigail Breslin, qui a joué dans Little Miss Sunshine ou Zombieland

«Fuck off», s'est contenté de commenter Ralph Ineson, qui apparaît cette année dans le dernier volet des 4 Fantastiques, sur X.

Face à cette levée de boucliers, Eline Van der Velden a tenté d'apaiser les inquiétudes par un communiqué publié sur ses réseaux sociaux: «Tilly Norwood n’est pas là pour remplacer un être humain. C'est une œuvre créative, une pièce d’art.»

«Comme beaucoup de formes artistiques avant elle, elle suscite des conversations — et ça prouve déjà le pouvoir de la créativité. Je vois l’IA non pas comme un substitut, mais comme un nouvel outil — un pinceau supplémentaire.»

«L’IA, c’est juste une nouvelle façon d’imaginer et de raconter des histoires»

«Je suis actrice moi-même, et rien — certainement pas un personnage artificiel — ne pourra enlever la force ou la joie d’une performance humaine.»

Il n'empêche que, alors que l’encadrement de l’intelligence artificielle a constitué une pierre d'achoppement majeure lors des grèves massives à Hollywood il y a deux ans, les choses avancent vite. Et l'avenir du cinéma s'appelle, peut-être, Tilly Norwood.