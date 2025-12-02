Les meilleurs tweets du bilan de «L'amour est dans le pré»

Voici les meilleurs tweets sur le dernier bilan de L'amour est dans le pré. image: watson

«L'amour est dans le pré», c'est fini! Les plus grosses surprises

La célèbre émission M6 animée par Karine Le Marchand tire le rideau sur sa 20e édition. Qui est encore avec qui, qui s'est séparé? On fait le point, sans lâcher de larmichette (promis).

Plus de «Divertissement»

Cette fois, c'est fini-ni-ni. Cette 20e édition de L'amour est dans le pré se termine sur un «pfouf» discret, autrement dit, dans de la poussière de non-événement pour la plupart de la saison. Ce n'est pas qu'aucun couple ne nous a fait vibrer, ou qu'il manquait de drama pour satisfaire notre œil d'exhibitionniste du dimanche. C'est tout simplement que tout était plus gentillet dans cette saison que dans les autres.

Même les ruptures - pour celles qui se sont déroulées devant notre écran et pas en off- étaient étonnamment convenues. On ne souhaite évidemment de déception sentimentale à personne (on n'est pas aussi accro aux «séquences télé»), mais il manquait dans la soupe de cette édition les petites punchlines épicées, les bassesses mal digérées et les personnalités au caractère bien trempé, comme celles de Gilles ou de Justine.

Avant de faire un vrai bilan pour récapituler quel couple a tenu ou non, voici les deux grosses surprises qui ont marqué cette deuxième soirée de bilan.

Julien s'est fait poser

Comme on l'esquissait la semaine passée, Julien a perdu sa Louise, d'une façon extrêmement étrange. Alors que tous les deux semblaient vivre un téléfilm de Noël, Louise aurait pris peur, et aurait manifesté un besoin toujours plus pressant de solitude. C'était donc mal parti pour l'agriculteur de 35 ans, qui s'est pointé tout seul lors du bilan. Celui-ci a expliqué, peiné:

«Elle m'avoue qu'elle est perdue, que ça a été trop vite. Ça a été le gros coup de massue pour moi. Je ne comprends pas son choix. Elle a disparu, ça s'est terminé comme ça» Julien au sujet de sa Louise.

Les internautes, eux, n'ont pas épargné la jeune femme. Pour beaucoup, il était prévisible que Louise ne voulait pas d'un avenir solide avec Julien. Elle préférait devenir «Miss Provence», et n'a voulu passer à la télé que pour devenir influenceuse (oui, oui, les internautes sont dotés du troisième oeil).

On en connait une qui doit jubiler...

La séquence en question 👇

"Elle m'avoue qu'en fait, elle est perdue."

Mauvaise nouvelle pour Julien, son histoire avec Louise est terminée ! 💔#ADP, le bilan - partie 2, disponible en streaming sur @M6plusofficiel : https://t.co/OHNdhz5rOu pic.twitter.com/izhsYL1hKh — M6 (@M6) December 2, 2025

Géraldine a dit oui à son «Almanzo Wilder»

Bon, ça, c'était pour la mauvaise surprise. La bonne? Roulements de tambours... L'accouplement des alpagas en rut n'a pas fait fuir le prétendant préféré de Géraldine!

Rappelez-vous de Géraldine, notre chère éleveuse d'alpagas de 49 ans, qui aidait ses boules de poils à s'unir dans les prés. L'un des rendez-vous avec ses deux soupirants s'était fait aux côtés de ses bêtes en pleine partie de pattes en l'air, le tout sur un bruit d'avion en plein décollage.

Or, à notre grand désarroi, la timide fermière avait décidé de congédier ses deux prétendants. Pour beaucoup d'internautes, la déception a été cruelle: comment ça, elle n'allait pas donner sa chance au gentleman avec qui le courant passait bien, Jérôme? On n'avait pas assisté à tous ces rendez-vous cringe avec Yannick, à ses tentatives de rapprochement tactiles, et à ses phrases relou, pour ne pas la voir repartir avec le patient et discret Breton!

Cela a d'ailleurs désespéré Karine Le Marchand, qui a fait chou blanc à caser les deux autres femmes, Célia et Océane.

«J'ai fait des offrandes à Bouddha, j'ai imploré Vénus et Aphrodite, j'ai même mis un cierge à Saint-Éloi, le patron des paysans, mais depuis quatre ans, malgré tous mes efforts, les voix de l'amour restent impénétrables pour nos agricultrices. En cette saison vingt, je tente donc une prière païenne. Amenez-moi enfin une femme en couple au bilan!» Karine Le Marchand

Sa prière a dû être entendue. Quelle ne fut pas notre surprise de voir Géraldine débarquer au bilan avec le chauffeur-livreur à la carrure d'Almanzo Wilder dans La Petite maison dans la prairie! C'est qu'il a fallu du temps à Géraldine - et des caméras éteintes - pour réinviter Jérôme dans sa vie. Les deux tourtereaux ont rencontré la famille de l'autre et sont partis concrétiser leur idylle en Irlande. Jérôme a même récemment laissé tomber son travail de chauffeur routier pour vivre auprès de sa Géraldine et de leurs bébés alpagas. Un vrai happy ending, qui a eu l'air de plaire aux internautes.

Le bilan final

Bon alors, finalement, qui est avec qui? On vous résume tout ça:

Les love story qui durent:

Gilles & Isabelle

Jean-Louis A et Sophie

Géraldine & Jérôme

Mathieu & Clémence

Denis et Romy

Laurent et Laurence

Samuel et Sandrine: Samuel, privé d'aventure à cause du faible nombre de courriers reçus, a été contacté par le biais de l'émission. Il s'est mis en couple hors caméra.

Antoine & Anne (pour lui aussi, la chance lui a souri post-émission).

Rajoutons en bonus Pierrick, qui file le parfait avec Annick, qui le console de son échec avec Livie.

Les couples qui ont cassé

Julien & Louise

Jean-Louis & Isabelle

(Anthony et Evelyne)

Ainsi, de nombreux couples ont tenu bon à la fin de cette 20 ème édition. Un beau bilan, qui nous donne envie dès maintenant d'enchaîner sur la suivante. Patience, les amis, et à l'année prochaine, pour une nouvelle édition!