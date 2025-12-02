Les meilleurs tweets du bilan de «L'amour est dans le pré»

«L'amour est dans le pré», c'est fini! Les plus grosses surprises
Cette fois, c'est fini-ni-ni. Cette 20e édition de L'amour est dans le pré se termine sur un «pfouf» discret, autrement dit, dans de la poussière de non-événement pour la plupart de la saison. Ce n'est pas qu'aucun couple ne nous a fait vibrer, ou qu'il manquait de drama pour satisfaire notre œil d'exhibitionniste du dimanche. C'est tout simplement que tout était plus gentillet dans cette saison que dans les autres.
Même les ruptures - pour celles qui se sont déroulées devant notre écran et pas en off- étaient étonnamment convenues. On ne souhaite évidemment de déception sentimentale à personne (on n'est pas aussi accro aux «séquences télé»), mais il manquait dans la soupe de cette édition les petites punchlines épicées, les bassesses mal digérées et les personnalités au caractère bien trempé, comme celles de Gilles ou de Justine.
Avant de faire un vrai bilan pour récapituler quel couple a tenu ou non, voici les deux grosses surprises qui ont marqué cette deuxième soirée de bilan.
Julien s'est fait poser
Comme on l'esquissait la semaine passée, Julien a perdu sa Louise, d'une façon extrêmement étrange. Alors que tous les deux semblaient vivre un téléfilm de Noël, Louise aurait pris peur, et aurait manifesté un besoin toujours plus pressant de solitude. C'était donc mal parti pour l'agriculteur de 35 ans, qui s'est pointé tout seul lors du bilan. Celui-ci a expliqué, peiné:
Les internautes, eux, n'ont pas épargné la jeune femme. Pour beaucoup, il était prévisible que Louise ne voulait pas d'un avenir solide avec Julien. Elle préférait devenir «Miss Provence», et n'a voulu passer à la télé que pour devenir influenceuse (oui, oui, les internautes sont dotés du troisième oeil).
Qui est étonné qu'elle ne soit pas au bilan la Louise ? Pas moi. #adp #adp25 #adp2025 pic.twitter.com/J4viN1M6Qm— thePenguinsayshello (@thePsayshello) December 1, 2025
Louise était plus calibrée pour le concours de Miss Provence, que pour vivre à la ferme, c'était une évidence dès le début #adp2025 #adp25 #adp pic.twitter.com/Ti8V3HysoO— Dougie (@P_M____________) December 1, 2025
Est ce qu’on sait maintenant si Louise est devenue influenceuse sur les réseaux ? Ou pas encore ? #ADP #adp25 #adp2025 pic.twitter.com/vSyJOjaRM1— Justine (@justine_sla) December 1, 2025
Je ne vois que des tweets désagréables concernant Louise mais aucun sur Julien.— Coco (@13Queen_Of_Pain) December 2, 2025
Pourquoi ce ne serait pas lui le problème ? Je suis désolée de dire ça mais je ne lui trouve pas beaucoup de qualités.#adp #adp25 #adp2025 pic.twitter.com/YOqv4pBvzS
Ils ne se sont pas revu depuis l'écosse ?! elle m'a jamais semblé authentique et sincère la Louise #adp2025 pic.twitter.com/rGeZNHepMY— Jane Ford 🇨🇵🏴 (@ViconteDe) December 1, 2025
Louise écrit et passe a la tv.— Romain Rom2️⃣ (@rom2_romain) December 1, 2025
Louise fait semblant.
Louise deviens influenceuse sur Instagram 🤣😂#ADP2025 #ADP #ADP25 #LAmourestdanslepré pic.twitter.com/EcznwacF7M
On en connait une qui doit jubiler...
Coralie devant sa TV qui découvre que Louise a planté Julien… #ADP #adp25 #adp2025 pic.twitter.com/TCxmvOSxzO— So-φ (@so_phi_e_) December 1, 2025
#adp #adp2025 #adp25 #ADP— dd (@dam950000009955) December 1, 2025
C’est bon j’ai mon ticket pour les anges les gars !!!! Yeeeeees ! pic.twitter.com/ZrJangBA1l
La séquence en question 👇
"Elle m'avoue qu'en fait, elle est perdue."— M6 (@M6) December 2, 2025
Mauvaise nouvelle pour Julien, son histoire avec Louise est terminée ! 💔#ADP, le bilan - partie 2, disponible en streaming sur @M6plusofficiel : https://t.co/OHNdhz5rOu pic.twitter.com/izhsYL1hKh
Géraldine a dit oui à son «Almanzo Wilder»
Bon, ça, c'était pour la mauvaise surprise. La bonne? Roulements de tambours... L'accouplement des alpagas en rut n'a pas fait fuir le prétendant préféré de Géraldine!
Rappelez-vous de Géraldine, notre chère éleveuse d'alpagas de 49 ans, qui aidait ses boules de poils à s'unir dans les prés. L'un des rendez-vous avec ses deux soupirants s'était fait aux côtés de ses bêtes en pleine partie de pattes en l'air, le tout sur un bruit d'avion en plein décollage.
Or, à notre grand désarroi, la timide fermière avait décidé de congédier ses deux prétendants. Pour beaucoup d'internautes, la déception a été cruelle: comment ça, elle n'allait pas donner sa chance au gentleman avec qui le courant passait bien, Jérôme? On n'avait pas assisté à tous ces rendez-vous cringe avec Yannick, à ses tentatives de rapprochement tactiles, et à ses phrases relou, pour ne pas la voir repartir avec le patient et discret Breton!
Les dates Géraldine x Yannick, c'était pénible👇
Géraldine est toute raide ! Elle bouge plus 🤣 #adp #adp2025 pic.twitter.com/mvyQaQFNYj— Ju🤙🏻 (@Ritalfou) October 20, 2025
Cela a d'ailleurs désespéré Karine Le Marchand, qui a fait chou blanc à caser les deux autres femmes, Célia et Océane.
Sa prière a dû être entendue. Quelle ne fut pas notre surprise de voir Géraldine débarquer au bilan avec le chauffeur-livreur à la carrure d'Almanzo Wilder dans La Petite maison dans la prairie! C'est qu'il a fallu du temps à Géraldine - et des caméras éteintes - pour réinviter Jérôme dans sa vie. Les deux tourtereaux ont rencontré la famille de l'autre et sont partis concrétiser leur idylle en Irlande. Jérôme a même récemment laissé tomber son travail de chauffeur routier pour vivre auprès de sa Géraldine et de leurs bébés alpagas. Un vrai happy ending, qui a eu l'air de plaire aux internautes.
Géraldine elle nous a fait un GLOW UP de malade. Vraiment cette coupe de cheveux c’est incroyable sur elle pitié #ADP #adp25 #adp2025 pic.twitter.com/U7uQsGaIwg— Justine (@justine_sla) December 1, 2025
🤣 on a jamais vu Géraldine rigoler comme ça ça fait du bien 🤩 #ADP #ADP2025 pic.twitter.com/MnAfp5DCEQ— Vivi 🇪🇺🇫🇷🇺🇦 (@Viviwoow) December 1, 2025
Le bilan final
Bon alors, finalement, qui est avec qui? On vous résume tout ça:
Les love story qui durent:
- Gilles & Isabelle
- Jean-Louis A et Sophie
- Géraldine & Jérôme
- Mathieu & Clémence
- Denis et Romy
- Laurent et Laurence
- Samuel et Sandrine: Samuel, privé d'aventure à cause du faible nombre de courriers reçus, a été contacté par le biais de l'émission. Il s'est mis en couple hors caméra.
- Antoine & Anne (pour lui aussi, la chance lui a souri post-émission).
- Rajoutons en bonus Pierrick, qui file le parfait avec Annick, qui le console de son échec avec Livie.
NOS CHOUCHOUS DE LA SAISON JE VEUX RIEN ENTENDRE 🫶🏻🫶🏻 #adp2025 #adp #adp25 pic.twitter.com/xtTd3Bq6DZ— Justine (@justine_sla) December 1, 2025
Les couples qui ont cassé
- Julien & Louise
- Jean-Louis & Isabelle
- (Anthony et Evelyne)
Ainsi, de nombreux couples ont tenu bon à la fin de cette 20 ème édition. Un beau bilan, qui nous donne envie dès maintenant d'enchaîner sur la suivante. Patience, les amis, et à l'année prochaine, pour une nouvelle édition!
Bon les amis la saison se termine donc avec beaucoup d’émotion : surtout parce que les sessions tweets #ADP sont terminées. MERCI TWITTER pour ces semaines de rires et de divertissement. 🫶🏻 #adp25 #adp2025 pic.twitter.com/9XCiVVN8PZ— Justine (@justine_sla) December 1, 2025