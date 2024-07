netflix/getty

Vous risquez de regarder ce film «épouvantable» ce week-end à cause de Trump

Le best-seller Hillbilly Elegy a fait la fortune de son auteur, J.D. Vance. Depuis qu'il a été nommé vice-président par le candidat républicain cette semaine, le film tiré de son bouquin fait un carton sur Netflix. Hélas?

Plus de «Divertissement»

Autant le bouquin a connu un succès phénoménal dès sa sortie en 2016, autant son adaptation sur grand écran, quatre en plus tard, fît un four retentissant. Hillbilly Elegy, c'est l'histoire d'un gamin blanc de la Rust Belt, la célèbre «ceinture de la rouille» industrielle du nord-est des Etats-Unis. Une maman héroïnomane, un coin de pays très pauvre (Middletown, dans l'Ohio) et une certaine idée du rêve américain poussiéreux.

Ce gamin est aujourd'hui le colistier de Donald Trump, nommé en début de semaine en pleine convention républicaine. Oui, Hillbilly Elegy, un roman autobiographique, se base sur les mémoires de J.D. Vance.

«Le livre est devenu un best-seller surprise, offrant une sorte de réponse à ceux qui cherchent une explication à la victoire présidentielle de Donald Trump» New York Times

Si le roman a fait la fortune de son auteur, désormais un vice-président des Etats-Unis en puissance, le film n'a pas reçu le même accueil une fois sur les écrans. Réalisé par Ron Howard, il met en scène Gabriel Basso dans la peau de J.D. Vance, Amy Adams dans le rôle de sa maman et Glenn Close y joue sa grand-mère.

Du livre au long long-métrage, on perd certains aspects très politiques, pour se concentrer sur la réussite d'un gosse qui étudiera à Yale, alors qu'il n'y était pas destiné, et sur la toxicomanie et la maladie mentale de sa mère. Trop mélodramatique disait notamment Alissa Wilkinson, aujourd'hui critique au New York Times. Sur le site de référence Rotten Tomatoe, l'adaptation de Ron Howard n'obtiendra qu'une note dérisoire de 25% à sa sortie.

Mauvais à quel point? «Hillbilly Elegy est un film épouvantable, un fléau pour la carrière de chacune de ses stars et de ses réalisateurs» Selon le média Daily Beast

Pire encore, les habitants du coin s'étaient vexés de la manière dont ils étaient caricaturés. Un flop commercial et critique qui refait donc surface en 2024. Produit par Netflix, qui avait déboursé 45 millions de dollars à l'époque, ce film est aujourd'hui l'un des produits les plus regardés sur la plateforme, aux Etats-Unis.

Vendredi soir, il s'était même glissé à la deuxième position, entre Trolls 3 et Cinquante nuances plus claires. Une deuxième vie qui a évidemment pour origine la nomination de J.D. Vance comme colistier de Donald Trump.

Est-ce que cette nouvelle exposition médiatique rendra-t-il ce film meilleur? A vous de voir.

Par exemple ce week-end?

(fv)