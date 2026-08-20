«Honteux»: Cette enseignante star de TikTok scandalise
La nouvelle génération de professeurs pourrait bien donner des sueurs froides aux parents stricts. En effet, désormais, il peut arriver que les enseignants entretiennent une vie active sur les réseaux, à l'image de Shayvise, qui mène une double vie: enseignante la journée, et Tiktokeuse la nuit. Son registre? Des saynètes drôles et touchantes mettant en scène des jeunes, qu'elle incarne à 100% par elle-même.
Juste parce qu'on aime Shayvise 👇
@shayvise Si toi aussi tu as du mal à faire des choix, pense à mon nouveau cahier de vacances ! (lien dans ma bio). Il est disponible dans toutes les librairies et sur internet !! 🤗🤗 #humour #pourtoi #foryou ♬ original sound - soundeffectpack
Dans un tout autre registre, une enseignante californienne n'hésite pas, elle aussi, à se mettre en scène, directement dans ses salles de classe. Et son thème de prédilection n'a rien à voir avec celui de Shayvise; cette fashion addict très particulière présente dans de petites capsules vidéo des tenues extravagantes et ultra-colorées, fusionnant parfois avec une touche «doll» ou médiévalo-gothique.
Participant de son côté unique, la jeune femme, qui a perdu un œil alors qu'elle était enfant, porte une prothèse oculaire avec un iris en forme d'étoile. Son compte, du nom de «HeyMissTeacher», compte plus de deux millions de followers sur TikTok. Rien que ça.
Si le succès est au rendez-vous, sa visibilité lui amène inévitablement des commentaires peu amènes de parents irrités par l'exhibition de cette vie digitale, rapporte le New York Post.
A ce titre, une vidéo postée cette semaine a récolté pas moins d'un million de vues. Sur les images, l'on peut apercevoir l'excentrique habitante de Los Angeles danser dans une salle vide sur l'air de Paparazzi de Lady Gaga, vêtue d'une robe babydoll imprimée de divers aliments, de leggings violets et de bottes en cuir montantes.
Dans la colonne des commentaires, les remarques sont acides, alors que de nombreux internautes considèrent son «accoutrement» «inapproprié», ou pire, «distrayant».
Un compte X s'agace du fait que la jeune femme se trémousse au sein d'une institution sérieuse, «en levant la jambe, jupe qui s’envole, en posant pour la caméra comme si c’était une séance photo mode plutôt qu’un endroit où les enfants sont censés apprendre»:
D'autres renchérissent:
Mais encore:
Ce n'est pas la première fois que l'institutrice se prend des remarques négatives. Des groupes Reddit fleurissent pour remettre en question l'activité en ligne de la Californienne – à l'instar d'un utilisateur, qui a par exemple lancé la conversation suivante: «Est-ce que quelqu'un d'autre trouve HeyMissTeacher bizarre?»
Les polémiques enflent si souvent que la Tiktokeuse s'est plusieurs fois fendue d'une vidéo explicative. Pour commencer, elle dit adapter son style «en ville» et «en classe», et s'assure que son look reste strictement professionnel devant ses élèves. Ensuite, la jeune femme estime que son contenu ne choquera pas ses étudiants, «qui sont en secondaire et non à la maternelle». Enfin, ses petites saynètes sont certes tournées en classe, «mais en dehors des heures de cours». La vidéo qui est actuellement fustigée a d'ailleurs «été captée avant la rentrée».
@heymissteacher
Hey, so this news story isn’t real 🫠 I’m chilling & always follow dress code.♬ Lucifer's Waltz - Secession Studios
@heymissteacher Replying to @Apsara ♡ ♬ Eine Kleine Nachtmusik 1st movement(996517) - East Valley Music
@heymissteacher
Hot take: Teachers can be fashionable & should model safe self expression!♬ LOUD ONNA BAYOU - babiecookieemusic
«HeyMissTeacher» a concédé qu'elle portait un crop top lors d'une journée de perfectionnement professionnel, mais a insisté sur le fait qu'aucun élève n'était présent.
@heymissteacher
I still love teaching & don’t plan on quitting any time soon. The work is too important!!♬ original sound - 𝙎𝙝𝙤𝙜𝙪𝙣
Heureusement, l'influenceuse peut compter sur une communauté de fidèles, qui soutient son activité créative:
Entre liberté et étiquette professionnelle à suivre, de nombreux cœurs balancent. Et vous, comment réagiriez-vous?