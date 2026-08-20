«HeyMissTeacher» ne plaît pas à tout le monde. images: getty x tiktok

«Honteux»: Cette enseignante star de TikTok scandalise

Robe babydoll, prothèse oculaire en forme d'étoile et millions de vues sur TikTok: cette prof américaine fait péter les plombs aux parents stricts. Voici «HeyMissTeacher», l'étrange enseignante qui divise la Toile avec ses vidéos tournées en classe.

Plus de «Divertissement»

La nouvelle génération de professeurs pourrait bien donner des sueurs froides aux parents stricts. En effet, désormais, il peut arriver que les enseignants entretiennent une vie active sur les réseaux, à l'image de Shayvise, qui mène une double vie: enseignante la journée, et Tiktokeuse la nuit. Son registre? Des saynètes drôles et touchantes mettant en scène des jeunes, qu'elle incarne à 100% par elle-même.

Juste parce qu'on aime Shayvise 👇 #pourtoi #foryou ♬ original sound - soundeffectpack @shayvise Si toi aussi tu as du mal à faire des choix, pense à mon nouveau cahier de vacances ! (lien dans ma bio). Il est disponible dans toutes les librairies et sur internet !! 🤗🤗 #humour

Dans un tout autre registre, une enseignante californienne n'hésite pas, elle aussi, à se mettre en scène, directement dans ses salles de classe. Et son thème de prédilection n'a rien à voir avec celui de Shayvise; cette fashion addict très particulière présente dans de petites capsules vidéo des tenues extravagantes et ultra-colorées, fusionnant parfois avec une touche «doll» ou médiévalo-gothique.

Participant de son côté unique, la jeune femme, qui a perdu un œil alors qu'elle était enfant, porte une prothèse oculaire avec un iris en forme d'étoile. Son compte, du nom de «HeyMissTeacher», compte plus de deux millions de followers sur TikTok. Rien que ça.

Si le succès est au rendez-vous, sa visibilité lui amène inévitablement des commentaires peu amènes de parents irrités par l'exhibition de cette vie digitale, rapporte le New York Post.

A ce titre, une vidéo postée cette semaine a récolté pas moins d'un million de vues. Sur les images, l'on peut apercevoir l'excentrique habitante de Los Angeles danser dans une salle vide sur l'air de Paparazzi de Lady Gaga, vêtue d'une robe babydoll imprimée de divers aliments, de leggings violets et de bottes en cuir montantes.

Dans la colonne des commentaires, les remarques sont acides, alors que de nombreux internautes considèrent son «accoutrement» «inapproprié», ou pire, «distrayant».

Un compte X s'agace du fait que la jeune femme se trémousse au sein d'une institution sérieuse, «en levant la jambe, jupe qui s’envole, en posant pour la caméra comme si c’était une séance photo mode plutôt qu’un endroit où les enfants sont censés apprendre»:

«Les écoles doivent recommencer à faire respecter un code vestimentaire approprié aux enseignants. Elles n'autorisent pas les élèves à porter des vêtements considérés comme distrayants, alors pourquoi les enseignants le peuvent-ils?» Vu sur x

D'autres renchérissent:

«Voilà à quoi ressemble le “professionnalisme” aujourd’hui. Les adultes chargés de former les jeunes esprits transforment la salle de classe en studio de création de contenu personnel» Vu sur X

Mais encore:

«Les enseignants devraient porter des uniformes» tiktok

«Une salle de classe n'est pas un lieu d'expression personnelle pour un enseignant, c'est un lieu où un enseignant enseigne, et s'ils ne comprennent pas cela, alors ils ne devraient pas faire ce métier» tiktok

«Elle est habillée comme si elle allait à une rave, avec ses lentilles de contact cheloues à mort, c’est absurde!» x

«Mes enfants sont allés à l'école publique en 2023 et avant. Merci mon Dieu qu'ils n'aient jamais eu à subir ce genre d'actes honteux en classe de la part des enseignants!» x

Ce n'est pas la première fois que l'institutrice se prend des remarques négatives. Des groupes Reddit fleurissent pour remettre en question l'activité en ligne de la Californienne – à l'instar d'un utilisateur, qui a par exemple lancé la conversation suivante: «Est-ce que quelqu'un d'autre trouve HeyMissTeacher bizarre?»

Les polémiques enflent si souvent que la Tiktokeuse s'est plusieurs fois fendue d'une vidéo explicative. Pour commencer, elle dit adapter son style «en ville» et «en classe», et s'assure que son look reste strictement professionnel devant ses élèves. Ensuite, la jeune femme estime que son contenu ne choquera pas ses étudiants, «qui sont en secondaire et non à la maternelle». Enfin, ses petites saynètes sont certes tournées en classe, «mais en dehors des heures de cours». La vidéo qui est actuellement fustigée a d'ailleurs «été captée avant la rentrée».

@heymissteacher Hot take: Teachers can be fashionable & should model safe self expression! ♬ LOUD ONNA BAYOU - babiecookieemusic

«HeyMissTeacher» a concédé qu'elle portait un crop top lors d'une journée de perfectionnement professionnel, mais a insisté sur le fait qu'aucun élève n'était présent.

@heymissteacher I still love teaching & don’t plan on quitting any time soon. The work is too important!! ♬ original sound - 𝙎𝙝𝙤𝙜𝙪𝙣

Heureusement, l'influenceuse peut compter sur une communauté de fidèles, qui soutient son activité créative:

«Je ne comprends pas pourquoi elle est la cible de tant de haine? Elle est bien couverte, rien d'inapproprié, elle est drôle et naturelle. Elle me fait penser à Magic School Bus. Ma fille l'adorerait à 100%» tiktok

«Je ne vois pas ce qu'il y a d'inapproprié là-dedans? Sa jupe arrive à peine au-dessus des genoux et elle porte des leggings? Il y a de la nourriture sur sa robe...» tiktok

«Inhabituel, oui; inapproprié, pas du tout»

Entre liberté et étiquette professionnelle à suivre, de nombreux cœurs balancent. Et vous, comment réagiriez-vous?