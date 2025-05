Donald Trump comme il se perçoit dans l'univers de Star Wars. Image: Instagram

On a imaginé Donald Trump en méchant de la pop culture

À l'occasion de la journée Star Wars, Donald Trump s'est imaginé en Jedi pour tacler les démocrates et ceux qui s'opposent à sa politique. Seul bémol: il a choisi la mauvaise couleur de sabre…

Donald Trump adore l'intelligence artificielle et il ne rate pas l'occasion de se mettre en scène souvent de manière mégalo dans le but de se faire mousser par ses partisans. Vendredi, c'était en pape que le 45e président des Etats-Unis s'était imaginé, à quelques jours du conclave qui désignera le successeur.

Dimanche, à l'occasion de la journée Star Wars, Donald Trump a rendu hommage à la saga de George Lucas en postant, via les canaux de la Maison-Blanche et du compte présidentiel, un portrait de lui généré par IA, vêtu d'un kimono, avec une musculature impressionnante, des aigles, un drapeau américain et un sabre laser rouge. Cette célébration du 4 mai fait un clin d'œil à la réplique culte du film: «May the Force be with you» (en français: «Que la Force soit avec toi»).

Le post en question: Image: Instagram

«Joyeux 4 mai à tous, y compris aux extrémistes de gauche qui luttent avec acharnement pour ramener dans notre galaxie les Seigneurs Sith… Vous n'êtes pas la rébellion, vous êtes l'Empire» Donald Trump Instagram

Pour la petite histoire, les Seigneurs Sith sont les principaux antagonistes de l’ordre Jedi et représentent une menace pour la République galactique dans l’univers de George Lucas. Contrairement aux Jedi, qui manient des sabres bleus ou verts, les Sith sont facilement reconnaissables par leurs tenues noires… et leurs sabres laser rouges, comme celui que Donald Trump arbore sur son image.

C'est un peu le serpent qui se mord la queue, puisque Donald Trump adopte les codes de ce qu'il dénonce, en s'affichant comme un grand méchant de Star Wars. On s'est donc amusés à imaginer les prochains portraits générés par IA du président des États-Unis, le mettant en scène en principal antagoniste de la pop culture.

Les prochains posts de Donald Trump:

Le Roi de la nuit Image: watson

Freezer Image: watson

Thanos Image: watson

Jules César dans Astérix Image: Watson

Jafar Image: Watson

Gargamel Image: watson

Le Joker Image: watson

La Team Rocket Image: watson

Saroumane Image: Watson

Voldemort Image: watson

Ganondorf Image: watson