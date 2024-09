Voici les pires prénoms aux Etats-Unis (et vous n'êtes pas prêt)

Quand on est parent, léguer un nom pourri à son mouflet devrait être puni d'une sévère amende.

Patrick Toggweiler

Savez-vous qu'une poignée de gens sur cette planète vit avec un lourd fardeau à trimballer sur leurs épaules? Je parle de ceux qui ont un nom si absurde ou drôle (d'un point de vue extérieur) que leur vie en est devenue compliquée.

Cette charge est si lourde qu'il leur est impossible de dégainer leur carte d'identité sous peine de se faire «bully» par leurs collègues ou leur postier. Impossible aussi de payer avec la carte au Whole Foods Market, ou alors il leur faut dissimuler la face où le nom est apparent, l'air de rien. Et que dire du malaise quand on doit postuler pour un nouveau job!

Pourtant, c'est juste un nom.

Imaginez: vos parents vous ont baptisé General. Mais votre nom de famille est Booty. Vous vous appelez General Booty - «Général Cucul», en bon français.

Pourquoi, maman? Wtf Papa!

On rit, on rit, mais sachez que General Booty existe vraiment. Il joue dans une équipe de football universitaire, pour les Louisiana-Monroe Warhawks. Il a été baptisé, de son nom complet, General Maximus Axel Booty - ce qui n'améliore pas vraiment les choses.

Dans le cas de Booty, c'est son père qui est coupable. Fasciné par l'armée, Abram Booty s'est juré d'appeler son premier fils General. Il faut espérer que le fils pourra désormais donner des ordres à son géniteur.

Mais bon, que General Booty ne «flex» pas sur la première marche du podium des noms claqués. Il a une sacrée concurrence, surtout dans les équipes de football universitaires, qui sont définitivement des réservoirs à idées. Vous avez De'Coldest Juan Crawford, qui est juste sur ses talons. Grâce à son nom trop cool, il a réussi à décrocher un contrat publicitaire avec une entreprise de climatisation. Il a battu D-Icey Hopkins, qui était également chaud dans la course.

Dude Person figure en bonne place parmi les noms avec lesquels il est un peu plus difficile d'avancer dans la vie.

Avec un nom pareil, il vaut mieux se lancer dans une carrière criminelle. «Je veux porter plainte!» «Contre qui?» «Dude Person!» («mec», «personne!»).

Le plus cool, c'est quand même Da’Realyst Clark.

Increase Oputa aura peut-être de la peine à trouver son premier contrat professionnel.

Moh Bility souhaite également devenir footballeur. S'il est à la hauteur de son nom, il pourrait même y parvenir. Bon, il y a triche, Moh est un diminutif de Mohammed.

Turbo Richard, Rhino Tapa’atoutai, Rabbit Evans et Cannon Coffee ont également le droit de flex.

Les frères Rowdy et Rocky Beers devaient avoir une sacrée descente au collège. Mais d'autres ont moins de chance, comme Memorable Factor, Gentle Hunt et Legend Journey. Et on ne vous pointe pas l'ambigüité du nom Shitta Sillah. Avec Thunder Keck, King Large, Tree Babalade et K2 Dickens, on est quand même dans le dur.

Mais comment se fait-il que tant d’Américains aient dû commencer leur vie avec un tel fardeau sur leurs frêles épaules - et leur carte d'identité? Dites-vous qu'un bébé vient d'être surnommé Demure, à cause de la trend du même nom.

Dans de nombreux États, il n’existe pratiquement aucune règle. Celles qui existent ont des raisons purement pratiques. En Californie, par exemple, les signes diacritiques sont interdits (par exemple, des points ou des accents. Les «josé» sont donc en sueur).

Étant donné que d’autres États autorisent les signes diacritiques, cela peut entraîner des difficultés pour les personnes concernées lorsqu’elles traversent les frontières nationales. Lors du renouvellement de votre permis de conduire par exemple.

Toujours aux USA, on comptabilise 100 filles nommées Tesla en 2017. Il y a aussi 24 Fanta nées la même année, et 20 Maybelline. Les Evian (10 garçons en 2017) peuvent aussi être fiers d'eux.

Vous voulez pire?

Babyboy et Babygirl ont été inscrits sur les actes de naissance huit et sept fois en 2017, 28 garçons ont été nommés simplement Boy, et 19 filles ont le nom de Girl. On trouve tout de même six nouveau-nés qui ont été nommés Abcde aux États-Unis en 2017.

Bref, on souhaite bon courage à tous les Havoc, Payne, Riot, Shooter, Trigger, Caliber, Axe, Bolt, Crash, Rogue, Striker, Tuff, Furious, Slayer ou encore Beretta de ce monde.