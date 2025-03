La France fait tout pour gagner l'Eurovision

Louane va révéler sa chanson de l'Eurovision ce samedi 15 mars au Stade de France devant un auditoire de 80 000 personnes et des millions de téléspectateurs. Serait-ce (enfin) la bonne pour la délégation française? Explications.

Elle est attendue par des millions de téléspectateurs et des dizaines de millions de fans à travers l'Europe. Elle, c'est la chanson de Louane pour l'Eurovision. Ce samedi 15 mars, le titre qui représentera la France sera dévoilé en grande pompe à la mi-temps du match de rugby France-Ecosse.

Après l'annonce de la candidate il y a 45 jours déjà (oui, on a compté) et la révélation du lieu du concert en mode teasing, la France a joué du suspens jusqu'au bout et aura mis les petits plats dans les grands pour cette candidature. Faut-il y voir un signal fort de la part de la délégation tricolore ou juste une stratégie de communication bien ficelée? Fabien Randanne, journaliste et spécialiste de l'Eurovision ainsi que Jean-Marc Richard, commentateur du concours pour la RTS, nous éclairent.

Objectif: gagner

C'est une première pour une candidate française à l'Eurovision: Louane dévoilera son titre en direct au Stade de France devant 80 000 personnes. Alexandra Redde-Amiel, cheffe de la délégation française à l'Eurovision a expliqué à la rédaction française de 20 minutes ce choix ambitieux:

«C'est une manière de réunir une artiste extrêmement populaire et un sport populaire. Cela renforce le côté communion des Français» Alexandra Redde-Amiel 20mn.fr

Alexandra Redde-Amiel ajoute que «la mise en scène a été pensée pour l’enceinte, réfléchie pour faire plaisir au public, mais aussi pour que le rendu à l’antenne soit très beau».

Pour Fabien Randanne, journaliste et spécialiste de l'Eurovision, le spectacle au Stade de France est peut-être «une réminiscence des Jeux Olympiques de Paris». Il explique que depuis Paris 2024, la maîtrise des grands événements n'est plus à prouver. Le journaliste rappelle que la France ne cache pas ses prétentions d'accéder au podium, voire de gagner le concours depuis plusieurs années.

«Depuis 2016, l'objectif affiché de la délégation française est de gagner l'Eurovision» Fabien Randanne, journaliste et auteur de Queerovision

Selon le journaliste, tout est mis en place pour que le show de Louane impressionne non seulement les Français, mais aussi les millions de téléspectateurs qui regarderont le match. «En proposant Louane comme candidate, France télévision parie sur une artiste expérimentée, qui a déjà chanté par deux fois au Stade de France, une avec Soprano et une fois avec Ed Sheeran», indique-t-il.

Il ajoute que la France a encore deux mois pour diffuser la chanson dans les grandes stations radio et miser sur un succès national avant le concours de l'Eurovision. «Si le titre trouve son public, on peut imaginer qu'il devienne disque d'or avant de le présenter sur la scène de l'Eurovision, ce serait une très bonne chose en vue du concours», explique Fabien Randanne.

«Grosse pression»

La France, qui semble avoir mis le paquet pour cet événement, n'en fait-elle pas trop? Jean-Marc Richard explique qu'il n'est pas surpris par les moyens engagés pour la promotion de la chanson de Louane et ajoute, taquin:

«C'est la France, que voulez-vous que je vous dise» Jean-Marc Richard

En décembre 2023, Slimane avait chanté pour la première fois en public son titre Mon amour devant l'Arc de Triomphe (rien que ça). «Je pense que la campagne de promotion de la chanson de Louane est très bien réfléchie», lance Jean-Marc Richard, qui ajoute:

«La France cherche à faire du buzz sur cette candidature» Jean-Marc Richard

L'animateur de la RTS nous rend attentifs au pari un peu risqué que représente l'Eurovision pour une artiste déjà établie. «Louane n'as pas grand-chose à prouver au public français, mais pour l'Eurovision, c'est une autre histoire. Sa chanson doit vraiment plaire à des centaines de milliers de personnes en Europe, elle a une grosse pression sur les épaules».

Pour le commentateur romand, une information devrait toutefois nous mettre la puce à l'oreille quant aux intentions de la France pour cette édition 2025. Cette information se nomme Fredrik Rydman. Ce metteur en scène suédois a à son actif deux victoires à l'Eurovision, l'une en 2015 avec Mans Zelmerlöw et la chanson Heroes et l'autre en 2024 avec un certain Nemo pour The Code. «La France qui engage Rydman, c'est un très joli coup, on peut dire qu'ils ne cachent pas leurs ambitions» au commentateur d'ajouter prudemment qu'il ne faut toutefois pas s'affoler:

«Attendons d'écouter la chanson et de voir la mise en scène» Jean-Marc Richard

Rendez-vous ce samedi 15 mars à 21h40 sur France télévision, mais surtout le 17 mai à Bâle.