14 films et séries à s'enfiler durant l'automne

L'automne, des couleurs chaudes qui rendent la nature particulièrement belle. Une ambiance que vous pouvez retrouver dans votre canapé grâce à cette sélection.

C'est à nouveau l'heure de Twilight des films et des séries «feel-good» qui nous permettent de nous blottir sous une couverture chaude sur le canapé lors d'une journée pluvieuse avec une gigantesque tasse.

En manque d'inspiration ou à la recherche de classiques à regarder durant cette période? Voici 14 propositions idéales en automne.

Gilmore Girls

la série Gilmore Girls a été diffusée entre 2000 et 2007. Un revival en quatre parties a été réalisé en 2016. Image: warner bros.

Gilmore Girls, c'est la série d'automne par excellence. Dans cette série sur un duo mère-fille qui n'a que 16 ans d'écart, les saisons jouent un rôle important et sont vraiment célébrées. Les habitants hauts en couleur et l'ambiance chaleureuse de la petite ville de Stars Hollow dans le Connecticut contribuent grandement à se sentir dans un petit cocon automnal.

La série est disponible sur Netflix.

Le Seigneur des Anneaux

Les films qui composent la trilogie sont sortis entre 2001 et 2003. Image: warner bros.

Pour beaucoup, la trilogie du Seigneur des Anneaux est un classique à se refaire à Noël, car les films originaux sont sortis dans les salles à cette période. Cependant, les magnifiques paysages de Nouvelle-Zélande se marient parfaitement à l'ambiance automnale.

Only Murders in the Building

La quatrième saison de Only Murders in the Building est sortie cette année. Image: keystone

Trois voisins lancent un podcast de «true crime» après l'assassinat de quelqu'un dans leur immeuble. Avec ses personnages attachants et ses invités d'exception, cette série pleine de mystères avec Selena Gomez, Steve Martin et Martin Short devrait vous tenir au chaud.

La série est disponible sur Disney+.

What We Do in the Shadows

La série est revenue pour une 6ᵉ saison cet automne. Image: fx production

Cette série en mode faux documentaire sur une colocation de vampires est inspirée du film éponyme. Avec ces cinq saisons à base de situations absurdes et de répliques qui font mouche, cette période d'Halloween (mais pas seulement) va s'avérer particulièrement plaisante si vous n'avez jamais vu What We Do in the Shadows.

La série est disponible sur Disney+.

La saga Harry Potter

Le premier volet de la saga est sorti il y a 23 ans. Image: AP WARNER BROS. PICTURES

La magie et l'automne vont de pair et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles un marathon Harry Potter en automne est un must pour de nombreux fans de Poudlard.

Pour les voir, il va falloir ressortir vos vieux DVD ou passer par la VOD.

Les films sont disponibles sur Prime Video mais il faudra passer par la VOD pour les indispensables versions longues.

Buffy contre les vampires

Alyson Hannigan et Sarah Michelle Gellar dans Buffy (1997–2003). Image: 20th Century Fox

L'une des séries plus populaires de la fin des années 1990 devrait vous faire tenir l'automne et tout l'hiver avec ses sept saisons et ses 144 épisodes. Culte pour de multiples raisons, Buffy fait partie de la courte liste des œuvres iconiques du petit écran. C'est aussi l'occasion de voyager dans le temps, de retourner à l'époque du «Y2K», particulièrement à la mode en ce moment.

L'intégralité de Buffy contre les vampires est disponible sur Disney+

Les Filles du docteur March

Au casting de cette adaptation, on trouve Saoirse Ronan, Florence Pugh, Timothée Chalamet et Emma Watson. Image: AP

Ce long métrage réalisé par Greta Gerwig (Barbie) a été nominé cinq fois aux Oscars, dont celui du meilleur film en 2019. Avec son histoire se déroulant dans le temps, les saisons défilent avec ses paysages automnaux et ses scènes de patinage hivernal qui donnent un sentiment de nostalgie passéiste. Ce drame, qui se déroule dans les années 1860, correspond parfaitement à la saison.

Les Filles du docteur March est disponible sur Netflix.

Coraline

Coraline (2009) est basé sur un livre de l'écrivain fantastique Neil Gaiman. Image: focus features

Ce film sombre en stop motion est le choix idéal pour un visionnage dans la grisaille de novembre. Le personnage principal, Coraline, découvre une sorte de monde parallèle, mais bien plus effrayant que le nôtre, quelque part entre Alice au pays des merveilles et Voyage de Chihiro.

Le film est disponible en location sur les plateformes de VOD.

Casper

Christina Ricci avait 13 ans dans Casper (1995). Image: universal pictures

Envie d'un film de fantômes pour toute la famille? Dans ce long métrage culte des années 1990, un expert en paranormal emménage avec sa fille dans une vieille maison habitée par un gentil fantôme nommé Casper. Le problème? La maison est aussi hantée par trois autres esprits espiègles.

Casper est disponible sur Netflix.

Le Cercle des poètes disparus

Le Cercle des poètes disparus de Peter Weir (The Truman Show) est sorti en 1989. Image: walt disney

Alors que dehors les feuilles tombent des arbres, un groupe de jeunes hommes se consacre à la littérature et à la poésie anglaises dans un ancien pensionnat inspiré par leur professeur incarné par la formidable Robin Williams. Poétique, émouvant et drôle, Le Cercle des poètes disparus est assurément un classique du cinéma.

Le film est disponible sur Disney+.

A couteaux tirés

Daniel Craig, Chris Evans et Ana de Armas ont mis leurs habits d'automne dans A couteaux tirés (2019). Image: lionsgate

Du thé, une mystérieuse affaire de meurtre, des pulls en tricot et une vieille villa sur une colline brumeuse, A couteaux tirés est un film policier drôle et prenant qui semble avoir été conçu pour l'automne.

Le film est disponible en location sur les plateformes de VOD.

Sleepy Hollow

Johnny Depp dans Sleepy Hollow (1999). Image: sunset boulevard

Si vous souhaitez avoir un peu peur tout en profitant d'un beau décor automnal, ce film de Tim Burton est parfait pour vous. Cette histoire existe d'ailleurs aussi en série sur Disney+, mais rien ne vaut la magie gothique du film original.

Sleepy Hollow est disponible en location sur les plateformes de VOD.

Quand Harry rencontre Sally

Meg Ryan et Billy Crystal à Central Park. Image: MGM

Bien que le film se termine à la Saint-Sylvestre, il offre quelques plans particulièrement rêveurs de feuilles d'or à New York, notamment lorsque Harry et Sally se promènent dans Central Park au milieu du film. Quand Harry rencontre Sally est un classique de la comédie romantique sortie en 1989 qui a su traverser les décennies et qui s'avère délicieusement vintage avec ses pulls en laine et ses blazers en tweed.

Quand Harry rencontre Sally est disponible en location sur les plateformes de VOD.