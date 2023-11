Vous n'avez jamais vu ces 23 trucs de cette manière

Balmain lance «les chaussures les plus laides du monde»

Bon, on aurait pu se passer de cette image.

Plus de «Divertissement»

La propagande du Kremlin est de plus en plus efficace (même en Romandie)

Les plus lus

On sait comment Taylor Swift et Travis Kelce se sont rencontrés

Le nouvel amoureux de la chanteuse s'est longuement confié sur la naissance de son idylle avec l'Américaine de 33 ans, actuellement en tournée au Brésil.

Dans une longue interview accordée au Wall Street Journal Magazine (WSJ), le joueur des Chiefs a confié n'être «jamais sorti avec quelqu'un comme ça». Et par «ça», il entend bien sûr Taylor Swift. Car si on avait encore un doute, Travis Kelce a définitivement confirmé être en couple avec la chanteuse. Mais ce n'est pas tout puisque le sportif s'est également longuement confié au magazine et a notamment expliqué comment les deux tourtereaux sont tombés sous le charme l'un de l'autre.