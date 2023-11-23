Vous n'avez jamais vu ces 23 trucs de cette manière
Vous verrez au moins une chose aujourd'hui que vous n'aurez jamais vu avant. Ou du moins, jamais comme ça.
Si vous avez toujours voulu savoir à quoi ressemble le squelette d'une tortue...
Voici à quoi ressemble le sous-sol d'une station service
Pas étonnant que votre main fourmille en continu!
Oui, ce sont les vaisseaux sanguins d'une main humaine.
Eh oui, les coulisses ne sont pas très jolies
Et ça... c'est la tour de Pise.
Elle n'est pas seulement creuse, elle est aussi très ennuyeuse.
Le nez (ou la bouche?) d'une baleine
L'intérieur d'un tuyau rouillé
Bon, on aurait pu se passer de cette image.
L'intérieur d'un dentifrice
Au cas où vous n'aviez jamais pensé à couper le tube vous-même.
Croyez-le ou non, mais on en a déjà tous mangé!
Voici de la cannelle. L'épice est produite à partir de l'écorce du cannelier.
Un cactus, vu de l'intérieur
Avez-vous déjà vu un centre commercial vide (littéralement)? Maintenant oui.
Surprise! Voici comment est posé le chauffage au sol
Vous ne pourrez sans doute jamais vous approcher aussi près de cette chose
Il s'agit de la lumière se réfléchissant à l'intérieur d'un phare.
Pensez à cette image la prochaine fois que vous vous sentirez observé...
La salle de contrôle du trafic à Pékin.
Des perles coupées qu'on pourrait confondre avec des planètes
Qui sait ce que c'est?
Il s'agit d'un scanner pour une tomodensitométrie, qui consiste à prendre une série de radiographies dans différentes directions.
Non, ce n'est pas un loft new-yorkais chic mais l'intérieur d'une guitare acoustique
Le dessous du nenuphar est plus beau que le dessus. Non?
Nous avons d'abord pensé à une blanchisserie mais en fait, c'est l'arrière d'un bowling
En parlant de bowling... Voici à quoi ressemble l'intérieur d'une boule
Et puisqu'on parle de sport, qui peut deviner de quel sport il s'agit ici?
Voici à quoi ressemble le dessous d'une table de billard!
Si vous vous êtes toujours demandé à quoi ressemble l'intérieur d'un feu d'artifice
(smi)
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