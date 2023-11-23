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Vous n'avez jamais vu ces 23 trucs de cette manière

Vous n'avez jamais vu ces 23 trucs de cette manière

Vous verrez au moins une chose aujourd'hui que vous n'aurez jamais vu avant. Ou du moins, jamais comme ça.
23.11.2023, 05:5707.08.2026, 17:48

Si vous avez toujours voulu savoir à quoi ressemble le squelette d'une tortue...

Skelett einer Schildkröte
Image: reddit

Voici à quoi ressemble le sous-sol d'une station service

So sieht es unterhalb einer Tankstelle aus
Image: reddit

Pas étonnant que votre main fourmille en continu!

Alle Blutgefässe in einer menschlichen Hand.
Image: reddit

Oui, ce sont les vaisseaux sanguins d'une main humaine.

Eh oui, les coulisses ne sont pas très jolies

So sieht es hinter dem Vorhang eines Theaters aus.
Image: imgur

Et ça... c'est la tour de Pise.

Der Schiefe Turm von Pisa von Innen
Image: reddit

Elle n'est pas seulement creuse, elle est aussi très ennuyeuse.

Le nez (ou la bouche?) d'une baleine

Blasloch eines Wals
Image: imgur

L'intérieur d'un tuyau rouillé

Die Rostansammlung in einem normalen Wasserrohr
Image: reddit

Bon, on aurait pu se passer de cette image.

L'intérieur d'un dentifrice

Eine aufgeschnittene Zahnpastatube
Image: imgur

Au cas où vous n'aviez jamais pensé à couper le tube vous-même.

Croyez-le ou non, mais on en a déjà tous mangé!

Die Rinde eines Zimtbaumes
Image: imgur

Voici de la cannelle. L'épice est produite à partir de l'écorce du cannelier.

Un cactus, vu de l'intérieur

Querschnitt eines Kaktus
Image: reddit

Avez-vous déjà vu un centre commercial vide (littéralement)? Maintenant oui.

Ein Einkaufszentrum ohne Inneneinrichtung
Image: imgur

Surprise! Voici comment est posé le chauffage au sol

Das Verlegen einer Bodenheizung
Image: imgur

Vous ne pourrez sans doute jamais vous approcher aussi près de cette chose

Das Licht im Inneren eines Leuchtturms
Image: imgur

Il s'agit de la lumière se réfléchissant à l'intérieur d'un phare.

Pensez à cette image la prochaine fois que vous vous sentirez observé...

Ein Verkehrskontrollraum in Peking
Image: imgur

La salle de contrôle du trafic à Pékin.

Des perles coupées qu'on pourrait confondre avec des planètes

Queerschnitt von Perlen
Image: imgur

Qui sait ce que c'est?

CT-Scanner für eine Computertomografie
Image: imgur

Il s'agit d'un scanner pour une tomodensitométrie, qui consiste à prendre une série de radiographies dans différentes directions.

Non, ce n'est pas un loft new-yorkais chic mais l'intérieur d'une guitare acoustique

Das Innere einer akustischen Gitarre
Image: imgur

Le dessous du nenuphar est plus beau que le dessus. Non?

Eine Seerose von unten
Image: imgur

Nous avons d'abord pensé à une blanchisserie mais en fait, c'est l'arrière d'un bowling

Die Rückseite einer Bowlingbahn
Image: imgur

En parlant de bowling... Voici à quoi ressemble l'intérieur d'une boule

Das Innere einer Bowlingkugel
Image: imgur

Et puisqu'on parle de sport, qui peut deviner de quel sport il s'agit ici?

So sieht es unter der Oberfläche eines Billardtisches aus.
Image: reddit

Voici à quoi ressemble le dessous d'une table de billard!

Si vous vous êtes toujours demandé à quoi ressemble l'intérieur d'un feu d'artifice

Hier sehen wir den Querschnitt eines Feuerwerkskörpers.
Image: reddit

(smi)

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