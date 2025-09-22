ciel couvert13°
Jeux vidéo: «EA Sports FC 26» veut se réconcilier avec ses fans

Le nouveau «EA Sports FC 26» sort le 26 septembre.
Le nouveau «EA Sports FC 26» sort le 26 septembre. shutterstock/ea.com

«FIFA 26» cherche à se réconcilier avec ses fans

Le nouvel opus du mythique jeu vidéo de football sort le 26 septembre. Ses développeurs font face à plusieurs défis, après les nombreuses critiques sur la version 2025.
22.09.2025, 11:57
Tom BARFIELD / afp

Pour «FC 26» (anciennement «FIFA»), les développeurs du jeu de football d'Electronic Arts ont préféré revoir les «fondamentaux» de leur série plutôt que d'y implanter de nouvelles fonctionnalités, ont-il expliqué.

Rebaptisée «EA Sports FC» depuis 2024 et la fin de la collaboration entre l'éditeur américain et la Fédération internationale de football (Fifa), la saga vieille de plus de 30 ans permet au joueur de diriger clubs et stars du foot sur le terrain.

La jaquette d'«EA Sports FC 26» met en avant Jude Bellingham (Real Madrid) et Jamal Musiala (Bayern Munich).
La jaquette d'«EA Sports FC 26» met en avant Jude Bellingham (Real Madrid) et Jamal Musiala (Bayern Munich). image: x

Disponible le 26 septembre sur PC et consoles, et dès vendredi en accès anticipé, «EA Sports FC 26» aura la lourde tâche de réconcilier les fans après un «FC 25» qui a essuyé de nombreuses critiques des joueurs et des avis mitigés de la presse, avec une moyenne de 76 sur 100 selon l'agrégateur Metacritic.

«Nous sommes toujours à l'écoute» de ces retours, a assuré Bogdan Banasiewicz, l'un des développeurs du jeu, lors du salon Gamescom en août.

Même si «FC 25» reste le jeu le plus vendu en Europe en 2024, l'équipe a axé la communication de ce nouvel opus sur les critiques des joueurs, ouvrant un portail officiel en ligne leur permettant d'y poster leurs doléances.

Cette nouveauté a justement lieu dans «EA Sports FC 26»👇

Le foot suisse va vivre une grande première

«Il y a des joueurs très impliqués qui peuvent être très vocaux», a reconnu diplomatiquement Banasiewicz. «C'est tout à fait normal, nous jouons au jeu nous aussi, nous comprenons» leurs frustrations.

Temps de réaction réduit

Après l'ajout l'an dernier d'un mode «Rush» permettant d'incarner un seul membre d'une équipe lors de matchs à 5 contre 5, cette nouvelle mouture de FC se concentre davantage sur le perfectionnement des mécaniques de jeu existantes.

Avec «FC 26», «nous voulons améliorer les fondamentaux» pour qu'il y ait «plus d'authenticité, plus de variété, plus de profondeur», a déclaré Sam Rivera, responsable du développement du jeu.

Le PSG, champion d'Europe en titre, est évidemment présent dans «EA Sports FC 26».
Le PSG, champion d'Europe en titre, est évidemment présent dans «EA Sports FC 26». image: x

Les développeurs ont retravaillé leur copie pour rendre le jeu plus dynamique, en réduisant notamment le temps de réaction entre le moment où le joueur presse un bouton et l'action effective à l'écran, a-t-il ajouté.

Sam Rivera affirme:

«Si le jeu n'est pas suffisamment réactif, ce n'est pas amusant. Vous devez avoir le contrôle de vos joueurs tout le temps, et ils doivent exécuter immédiatement ce que vous voulez faire.»

Résultat: un nouveau dribble «très réactif», selon Bogdan Banasiewicz, grâce à une mise à jour des animations liées au contrôle du ballon.

Des options pour les personnes handicapées

«FC 26» développe également l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA): «Nous utilisons l'IA depuis des années, mais cette année, cela concerne le positionnement» des portiers, explique Sam Rivera, leur indiquant «quand se précipiter, quand rester, couvrir le premier ou le deuxième poteau...»

Selon lui, ce travail sur les gardiens marque «un bon point de départ» pour son équipe qui «veut explorer» les différentes possibilités qu'offre cette technologie dans l'animation d'une équipe de foot virtuelle.

Dans le nouvel opus, les développeurs ont réduit le temps de réaction entre le pressage d'un bouton et l'action à l'écran.
Dans le nouvel opus, les développeurs ont réduit le temps de réaction entre le pressage d'un bouton et l'action à l'écran. image: x

Alors que le jeu vidéo se démocratise de plus en plus à travers le monde, une partie des remarques reçues par EA provient de joueurs souffrant de handicaps, notamment visuels, qui regrettent le manque d'options d'accessibilité.

En réponse, le studio a inclus des fonctionnalités telles qu'un mode à contraste élevé qui rend plus claires les informations visuelles sur le terrain. Sam Rivera ajoute:

«Vous pouvez littéralement changer la couleur, non seulement du maillot des joueurs, mais aussi du terrain ou de l'arbitre»

La série phare des jeux de sports doit toutefois composer avec de nouveaux rivaux apparus en 2025: le français «Rematch», jeu de football dynamique et spectaculaire qui a réuni plus de 5 millions de joueurs en un mois, ainsi que «Fifa Rivals», un titre sur mobile qui marque le retour de l'instance mondiale du foot dans l'univers du jeu vidéo.

